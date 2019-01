Mundo

Ataques de pirataria marítima duplicaram

A pirataria marítima au-mentou a nível mundial em 2018, com um crescimento significativo dos ataques no Golfo da Guiné, na África Ocidental, indicou ontem a agência internacional que monitoriza este tipo de crime.

Fotografia: DR

Segundo o relatório anual sobre pirataria da Agência Marítima Internacional (IMB), no ano passado foram registados 201 ataques contra os 180 ocorridos em 2017.

Na África Ocidental, os ataques reportados nas águas entre a Costa do Marfim e a RDC mais do que duplicaram. “Há uma necessidade urgente de reforçar a cooperação e a partilha de informações entre os países do Golfo da Guiné para levar a cabo acções eficazes contra os piratas, responsáveis por um número crescente de sequestros e desvio de navios”, explicou o porta-voz da agência. A agência registou um aumento da violência na região durante o último trimestre de 2018, com navios atacados e tripulações sequestradas e levadas para a Nigéria, onde são mantidas como prisioneiras à espera do pagamento de resgates, nota o relatório.

Durante este período houve 41 raptos ao largo da Nigéria, segundo a agência, que sublinhou o facto de os piratas se aventurarem cada vez mais longe e de atacarem um leque cada vez vais vasto de navios, desde barcos de pesca a grandes cargueiros.

O Golfo da Guiné é agora mais afectado pela pirataria do que o Golfo de Aden, área marítima entre a Somália e a Península Arábica, há muito uma das principais zonas de actuação dos piratas em África.