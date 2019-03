Mundo

Atentado em estádio faz três mortos e 31 feridos

Um ataque realizado ontem por militantes talibãs contra o Governo da província de Helmand, no sul do Afeganistão, fez pelo menos três mortos e 31 feridos, entre os quais membros das autoridades locais e civis que celebravam o Dia dos Camponeses.

Atentado em Helmand não poupou crianças

Fotografia: DR

O ataque, constituído por duas explosões, ocorreu por volta das 10h00 locais, num estádio em Lashkargah, capital de Helmand, escreveu na sua conta de Twitter o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Nasrat Rahimi.

“De acordo com as informações iniciais, três pessoas morreram e outras 31 ficaram feridas, mas o número de vítimas ainda é provisório”, acrescentou o porta-voz.

O Governo de Helmand especificou, numa declaração posterior, que as vítimas resultaram da “explosão consecutiva de duas minas anti-pessoais”. Entre os mortos, estão o director do Departamento Económico do Helmand, Mohammad Khan Nasrat, e entre os feridos estão o responsável máximo provincial do Departamento de Cultura e Informação, o da Agricultura e outros altos funcionários do Governo provincial. “O governador de Helmand ficou ileso”, revelou o comunicado, depois de relatos iniciais que davam conta de que teria ficado ferido.

O ataque ocorreu durante a celebração do Dia dos Camponeses, no estádio desportivo, ao qual tinham acorrido muitos agricultores acompanhados de crianças, para mostrar os seus produtos, disse à EFE o presidente do Conselho Provincial, Attaullah Afghan. “Os terroristas são inimigos da felicidade e do desenvolvimento do país, pelo que, para gerar medo, atacam sempre instituições civis, cerimónias, eventos e locais públicos, escondendo assim as suas derrotas no campo de batalha”, afirmou o gabinete do Palácio Presidencial, em comunicado.

Os talibãs reivindicaram a responsabilidade pelo atentado, através do seu porta-voz Qari Yusuf Ahmadi, que disse que o ataque era dirigido às autoridades locais, entre as quais há mortos e feridos.