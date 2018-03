Mundo

Atentado contra OTAN faz um morto e 4 feridos em Cabul

Pelo menos um civil morreu e outros quatro ficaram feridos, ontem, num atentado suicida no leste de Cabul, durante a passagem de uma coluna de viaturas da missão da OTAN no Afeganistão, informou à Agência Efe uma fonte oficial.

“Um civil morreu e outros quatro sofreram ferimentos depois do suicida detonar os explosivos que estavam num veículo do tipo Suzuki na (região) PD9 de Cabul”, disse o porta-voz do Ministério do Interior,

Najib Danish.

“O alvo do suicida era um comboio de tropas estrangeiras”, acrescentou, mas nenhum membro das forças da OTAN está entre os feridos.