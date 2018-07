Mundo

Atentado suicida mancha as eleições

Pelo menos 30 pessoas morreram e outras tantas ficaram feridas ontem de manhã num ataque suicida, reivindicado pelo Estado Islâmico. O atentado ocorreu perto de uma assembleia de voto na cidade de Quetta, no dia em que os paquistaneses se dirigiam às urnas para as eleições legislativas.

Bombista forçou entrada numa assembleia de voto

Fotografia: DR

O bombista “tentou entrar na assembleia de voto e, quando a Polícia o tentou deter, ele accionou os explosivos que levava consigo”, afirmou um responsável do Governo local à agência de notícias AFP.

Cerca de 105 milhões de eleitores estão registados para eleições no Paquistão, após uma campanha eleitoral que decorreu num clima de instabilidade política e económica, crescentes conflitos religiosos e a ameaça do terrorismo. O ataque foi precedido de um atentado com uma granada noutra assembleia de voto, no distrito de Khuzdar, também no Baluchistão, que resultou na morte de um polícia e três feridos. Os ataques em Quetta, capital da província do sul do Baluchistão, são frequentes. Foi registado também outro atentado suicida em meados de Julho, num comício eleitoral em Mastung, a 40 quilómetros de Quetta.