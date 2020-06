Mundo

Atentados causam dezenas de mortos

Pelo menos 15 comerciantes foram mortos, num ataque contra um comboio, na cidade de Sollé, na província de Loroum, no Norte do Burkina Faso, apurou, ontem, a agência de notícias Pana Press de fontes de segurança.

Segundo as mesmas fontes, três mulheres estavam entre as vítimas do atentado, durante o qual também foram incendiados veículos.

Numa outra acção, o Exército burkinabe declarou ter “neutralizado” dez suspeitos de terrorismo, na província de Sourou, no Noroeste do país. “Uma unidade mista do destacamento Toéni, composta por elementos da Gendarmaria Nacional e soldados da infantaria, levou a cabo uma ofensiva contra a base de um grupo armado em Worou (Sourou)”, indica a direcção de comunicação do Exército Burkinabe, citada pela AFP. “Esta acção permitiu neutralizar dez terroristas e recuperar armas e motociclos”, acrescentou a fonte.

Ainda ontem, pelo menos, 30 pessoas foram assassinadas por homens armados, em Kompienbiga, perto de Pama (Leste de Burkina Faso), de acordo com moradores da localidade, num ataque atribuído por fontes das forças de segurança a “grupos armados”.

“Invadiram o mercado com motorizadas e abriram fogo, sobretudo contra as pessoas que tentavam fugir”, afirmou um morador, que citou, pelo menos, 30 mortos no terreno.

“Um grupo revistou as pessoas que permaneceram no local e outro perseguiu os que fugiram”, disse.

Uma fonte das forças de segurança, que não divulgou um balanço das vítimas, confirmou que “o ataque foi executado por “elementos de grupos armados que estavam em motorizadas”.

Um funcionário do Go-verno da província de Kompienga mencionou “dezenas de mortos, sobretudo comerciantes e moradores locais”.

As regiões Leste e Norte do Burkina Faso são as mais afectadas pelos ataques dos grupos “fundamentalistas no país, que nos cinco últimos anos provocaram mais de 900 mortes e deixaram 860 mil deslocados.