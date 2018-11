Mundo

Atentados no Paquistão provocaram 42 mortos

O Paquistão viveu ontem um dia sangrento com um atentado suicida à bomba num mercado no noroeste do país, que causou 35 mortos, e um ataque com sete mortos, no consulado da China, em Karachi.

Ataques em dia de oração foram atribuídos a um grupo separatista da região do Baluchistão

Fotografia: DR

A explosão no mercado de Kalaya provocou mais de 50 feridos, na sua maioria muçulmanos xiitas, segundo as autoridades paquistanesas.

O porta-voz da administração da região, Mohamed Bilal, disse que o mercado estava lotado quando ocorreu a explosão, cerca das 10 horas locais (5h00 em Angola).

A região de Orakzai, onde está situado o mercado de Kalaya, tem sido palco de vários ataques nos últimos anos, a maioria reivindicada por militantes sunitas paquistaneses.

Num outro ataque ocorrido poucas horas após a explosão em Kalaya, três homens armados dispararam e lançaram granadas numa tentativa para entrar no consulado chinês em Karachi, algo que não conseguiram, informou à Agência Efe o porta-voz da Polícia da cidade, Mohammed Ishfaq.

A situação provocou um confronto entre as forças de segurança e os agressores, que se prolongou durante mais de meia hora, até que os terroristas foram abatidos.

Ishfaq afirmou que os três agressores, um deles com um colete cheio de explosivos, e dois agentes da Polícia morreram no ataque, e um guarda de segurança ficou ferido.

Seemi Khamali, porta-voz do Hospital Jinnah, para onde os mortos foram levados, disse à Agência Efe que além dos corpos de dois polícias, também foram recebidos os corpos de dois civis, um pai e seu filho que tinham ido ao consulado para solicitar visto.

Pouco depois, o ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Shah Mehmood Qureshi, afirmou que os agressores queriam sequestrar cidadãos chineses.

“Havia cerca de 21 chineses no consulado e todos foram levados a um lugar seguro”, afirmou o ministro diante da Assembleia Nacional (Câmara Baixa). O Exército de Libertação Baluchi, que exige a independência da província sudoeste de Baluchistão, reivindicou o ataque contra o consulado.

“O objectivo do ataque é claro: não toleraremos a expansão militar chinesa em solo baluchi”, afirmou o grupo num comunicado.

A China possui grande presença em território paquistanês devido ao Corredor Económico China-Paquistão (CPEC), um projecto multimilionário de infra-estruturas financiado por Pequim com um investimento de 60 mil milhões de dólares.

O CPEC, iniciado em 2015, financia a construção de uma rota comercial que ligará a cidade de Kasghar, na província noroeste chinesa de Xinjiang, com o porto paquistanês de Gwadar (sudoeste) no Baluchistão, dando à China uma saída para o Mar Arábico.

O Primeiro-Ministro paquistanês, Imran Khan, afirmou na sua conta do Twitter que o ataque “fracassado” é uma reacção aos acordos “sem precedentes” alcançados durante uma recente viagem à China.

“O ataque tinha a intenção de assustar os investidores chineses e debilitar o CPEC”, afirmou o dirigente, que ordenou uma investigação sobre o ocorrido.

O Governo chinês reagiu rapidamente com uma condenação ao ataque e pediu ao Paquistão que “tome medidas para garantir a segurança dos cidadãos chineses que trabalham no país”, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Geng Shuang em conferência de imprensa.

Este não é o primeiro ataque contra chineses em território paquistanês.