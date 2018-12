Mundo

Atirador de Estrasburgo foi expulso da Alemanha

O suposto atirador de Estrasburgo, que matou três pessoas e feriu 13 num ataque realizado terça-feira contra um mercado de Natal da cidade, cumpriu penas de prisão por crimes comuns na Alemanha, de onde foi expulso para França em 2017, informou ontem a revista alemã “Der Spiegel”.

Agentes dos serviços de investigação franceses dizem acreditar numa motivação terrorista

Fotografia: DR

De acordo com a revista, o atirador, que identifica como Chérif C., tinha antecedentes penais tanto na Alemanha como na Suíça e na França, seu país natal, embora aparentemente por crimes comuns tais como roubos.

Na França tinha sido condenado a uma pena de dois anos de prisão, em 2008, à qual se seguiu outra sentença a um ano e meio de prisão na Suíça e depois outra de dois anos e três meses na Alemanha, por roubo numa consulta médica e numa farmácia.

Após cumprir a condenação na Alemanha, foi expulso para a França, em 27 de Fevereiro de 2017, acrescentou a revista, segundo a qual as autoridades francesas tinham emitido uma ordem internacional de detenção. Segundo a “Der Spiegel”, Chérif C. não constava nos arquivos policiais alemães como suposto radical perigoso, mas unicamente relacionado com crimes comuns.

A Polícia alemã intensificou os controlos em vários pontos fronteiriços com a França após o atentado de terça-feira contra um mercado de Natal de Estrasburgo e cujo autor continuava foragido das autoridades.

Mais de 600 polícias foram mobilizados para encontrar o homem que “espalhou o terror”, de acordo com o ministro do Interior, Christophe Castaner, ao abrir fogo contra a multidão às 20h00 locais em pleno centro de Estrasburgo.

O suspeito foi ferido por militares da Operação Sentinela, que patrulham todo o território francês diante da ameaça terrorista, mas conseguiu escapar das forças de segurança.

Testemunhas do ataque ouviram no momento em que ele gritou “Alá é grande” em árabe, segundo o procurador responsável pela investigação. De acordo com uma foto de identidade, à qual a agência AFP teve acesso, o suspeito tem olhos e cabelos escuros, sobrancelhas grossas e barba curta.

Agentes do serviço de Inteligência francês o procuraram por ele na terça-feira no seu apartamento, mas encontraram apenas uma granada e uma pistola.

Embora a motivação exacta não tenha sido determinada, a Procuradoria francesa considera que há provas suficientes para iniciar uma investigação por “assassinatos e tentativas de assassinatos relacionadas com um projecto terrorista”.

Trump quer reforçar segurança nas fronteiras



O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu ao ataque em Estrasburgo, justificando mais medidas de segurança no país com base no que se passou naquele que é um dos maiores mercados de Natal da Europa.

“Outro ataque terrorista terrível em França. Vamos reforçar a segurança nas nossas fronteiras ainda mais. Chuck e Nancy devem dar-nos os seus votos para que consigamos mais segurança fronteiriça”, escreveu o Presidente norte-americano na rede social Twitter.

Donald Trump tentou na terça-feira negociar com os líderes democratas no Senado e na Câmara de Representantes, Chuck Schumer e Nancy Pelosi, respectivamente, os votos necessários para aprovar no Congresso uma verba de cerca de cinco mil milhões de dólares (mais de quatro mil milhões de euros) para a construção do muro ao longo da fronteira sul com o México.

Contudo ambos os legisladores disseram que o Presidente Donald Trump não podia contar com os votos do Partido Democrata para esse fim, já que consideram que a protecção das fronteiras norte-americanas pode ser obtida de forma mais económica e eficaz.

“Chuck e Nancy devem dar-nos os votos para ter mais segurança nas fronteiras”, escreveu, por isso, Trump, no Twitter, referindo-se à reunião que teve no dia anterior, na Casa Branca.

“Os democratas e o Presidente Obama deram ao Irão 150 mil milhões de dólares, para nada, e não podem dar cinco mil milhões para a Segurança Nacional e para um muro?”, interrogou-se Donald Trump, num novo 'tweet', alguns minutos depois do primeiro.