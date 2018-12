Mundo

Áudio revela últimas palavras de Kashoggi

Uma gravação de áudio divulgada ontem revela as últimas palavras de Jamal Khashoggi, o jornalista saudita assassinado em 2 de Novembro, na Embaixada da Arábia Saudita, na Turquia.

“Caso Jamal Kashoggi” continua por esclarecer

Fotografia: DR

A CNN teve acesso a uma gravação áudio, registada durante a visita do jornalista à Embaixada, e revela que nela será possível, também, identificar um dos homens envolvidos no crime.

Segundo o referido meio de comunicação, citado pela Lusa, Jamal, que era colunista no Washington Post, terá percebido de imediato que algo não estava bem assim que entrou na Embaixada ao deparar-se com Maher Abdulaziz Mutreb, um antigo diplomata e agente das forças de inteligência saudita, que Jamal havia contactado quando trabalhava na Embaixada da Arábia Saudita em Londres. “Não podes fazer isso. Há pessoas à minha espera lá fora”, ouve-se o jornalista a dizer a Maher. No áudio perturbador, ouve-se ainda Khashoggi dizer que não consegue respirar.

A publicação norte-americana revela que é possível ouvir-se o corpo de Jamal Khashoggi a ser desmembrado com um serrote e que se ouve uma voz que alerta: “se não gostam do barulho, coloquem os auscultadores.”

A existência desta gravação, de cerca de sete minutos, já havia sido revelada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia no mês passado. Na altura, Mevlut Cavusoglu confirmou que as gravações provavam que se tratava de um crime premeditado.