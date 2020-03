Mundo

Aulas virtuais em Macau substituem as presenciais

Youtube, WhatsApp, Google Classroom e aulas virtuais são apostas tecnológicas da Escola Portuguesa em Macau (EPM) no ensino à distância há mais de mês e meio, devido ao surto de Covid-19, disse à Lusa o presidente da instituição.

Fotografia: DR

Num momento em que se avolumavam casos em Macau, um dos primeiros territórios no mundo a ser afectado pela epidemia, a direcção da escola, pais e professores delinearam por meio de reuniões não presenciais uma estratégia inicial face à suspensão do reinício das aulas e ao desafio do ensino à distância.

Uma estratégia colocada em prática no primeiro mês que também não deixou o ensino de crianças com necessidades educativas especiais de fora, com intervenções dos respectivos docentes sempre que necessário.

Do 5º ao 12º ano de escolaridade a estratégia passou fundamentalmente pela utilização da plataforma Google Classroom, do 1º ao 4º ano, com recurso à escola virtual, via aplicação de videoconferência Zoom Meeting.

Macau suspendeu o reinício das aulas no início de Fevereiro e estabeleceu um calendário para o regresso faseado à escola, a partir de 30 de Março.