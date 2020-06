Aumenta tensão entre Sudão e Etiópia

Encontro geracional em live “3 G do Semba” acontece hoje a partir das 14h30

Um encontro de três gerações de artistas angolanos, Bonga, Paulo Flores e Yuri da Cunha, realiza-se hoje, a partir das 14h30, no Teatro São Jorge, em Lisboa, na Live no Kubico, denominada “3G do Semba”, com transmissão na TPA 1 e RTP África e nas plataformas digitais da Platineline e dos artistas.