Aumenta o número de elefantes mortos

O Parque Nacional Kruger, na África do Sul, anunciou ontem que o número de elefantes mortos pela caça furtiva aumentou desde Janeiro, frente ao período homólogo de 2017, apesar do reforço das medidas de segurança.

Autoridades sul-africanas mostram-se preocupadas com a acção dos caçadores furtivos

Fotografia: DR

“Antecipávamos um au-mento no número de elefantes mortos devido ao seu marfim e aumentámos as medidas de segurança para mitigar os ataques de caçadores furtivos”, disse o porta-voz dos Parques Nacionais da África do Sul (Sanparks, na sigla em inglês).

Em declarações à agência de notícias Efe, Ike Phaahla precisou que apesar do refor-ço das medidas de segurança e protecção dos animais no parque nacional Kruger, o número de elefantes mortos aumentou de 32, em 2017 para 58 até agora este ano.

O porta-voz do Sanparks adiantou ainda que, até Setembro, cerca de 187 caçadores furtivos foram presos no parque e confiscadas cerca de uma centena de espingardas de grande calibre.

O Parque Nacional Kruger, com cerca de 20 mil quilómetros quadrados, acolhe 148 espécies de mamíferos, contando-se 13.750 elefantes entre os mais de 204 mil animais contados no último censo (2010-2011).