Mundo

Aumenta o número de pessoas deslocadas

A violência armada e a deterioração da situação humanitária na República Centro Africana elevou o número de refugiados e de deslocados internos ao nível mais alto registado para esse país, já que eles são quase um quarto dos 4,6 milhões que conformam a população, informou na sexta-feira a ONU.

Os ataques e a violência armada no país fizeram com que o número de deslocados internos tenha aumentado 50 por cento no ano passado, ao passar de 400 mil registados em Maio para 600 mil no final de 2017, disse na conferência de imprensa da ONU em Genebra o porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Babar Baloch.

No total, os deslocados e os refugiados somam uma quarta parte da população centro africana, a cifra mais alta observada para essa nação. Mais de cinco mil refugiados chegaram ao sul do Chade desde o final de Dezembro do ano passado, fugindo dos combates entre grupos armados do Movimento Nacional para a Libertação da República Centro Africana (MNLC) e da Revolução e Justiça (RJ) na região de Paoua. A localidade também conta com 20 mil pessoas deslocadas internamente.

A ACNUR registou com o Governo do Chade cerca de 2.350 refugiados novos na localidade de Odoumian, situada a 15 quilómetros da fronteira da República Centro Africana. Muitos dos refugiados chegaram a cruzar a pé a fronteira para entrar no país. Os funcionários locais afirmam que chegaram cerca de 5,6 mil refugiados desde 27 de Dezembro, quando começou o combate mais recente.