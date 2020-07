Mundo

Aumentam os casos e especialista aponta "receita para o desastre"

Desde o início da pandemia de Covid-19, os Estados Unidos reportaram 126.123 óbitos e 2.586.844 casos, sendo que 355 mortos e mais de 42 mil infectados foram registados nas últimas 24 horas. A vontade em regressar "à normalidade" levou a melhor em alguns Estados, dando origem a um aumento de casos diários.

O trio responsável pela propagação da Covid-19

Face a este aumento, 16 Estados voltaram atrás na decisão e repuseram medidas mais restritas. Alabama, Alaska, Califórnia, Texas, Utah, Vermont, Washington, West Virginia, Wisconsin and Wyoming, são alguns desses estados, reporta a CNN.

No entanto, os especialistas não escondem que "a propagação do vírus será difícil de controlar".

O principal conselheiro da Saúde da administração norte-americana, Anthony Fauci, que testemunhou ontem perante o Senado, sobre a evolução da pandemia, disse, em entrevista à CNN, que conviver sem máscaras, tal como acontece em alguns Estados, "é a receita para o desastre".

Na sessão, que decorre no Senado, Lamar Alexander, republicano do Tennessee e presidente do comité, alertou que as máscaras podem ser retiradas enquanto falamos e aproveitou para deixar um recado a quem governa.

"Infelizmente, esta simples prática que pode salvar vidas tornou-se parte do debate político", afirmou, referindo que chegou a sugerir ao Presidente norte-americano que ocasionalmente use a máscara, para que as pessoas "sigam o seu exemplo".

Os Estados-membros da União Europeia decidiram reabrir as fronteiras externas a partir de hoje a 15 países cuja situação epidemiológica da Covid-19 consideram satisfatória, excluindo desta lista países como os Estados Unidos e Brasil.