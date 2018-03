Austrália rejeita expediente contra líder de Myanmar

População aguarda por melhores dias

O sonho do ex-governador-geral da Angola colonial, Norton de Matos, em transformar Maquela do Zombo numa cidade no extremo Norte de Angola, de tal modo que ela fosse capaz de rivalizar com as capitais do Congo Belga e do Congo Francês, respectivamente, Léopoldville (actual Kinshasa) e Brazzaville, continua adiado, pois a vila, situada a dois passos da fronteira, nem ruas pavimentadas possui.