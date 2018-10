Mundo

Áustria pede revisão das relações da UE com Riade

A ministra austríaca dos Negócios Estrangeiros defendeu ontem que “um incidente tão grave” como a morte do jornalista Jamal Khashoggi no Consulado saudita em Istambul deve ter consequências, sobretudo nas relações da União Europeia (UE) com a Arábia Saudita.

Fotografia: DR

Para Karin Kneissl, chefe da diplomacia da Áustria, país que está à frente da presidência rotativa da União Europeia neste semestre, o facto de Riade (capital da Arábia Saudita) ter reconhecido que o jornalista morreu no seu consulado, “não altera a necessidade de uma investigação exaustiva, credível e independente”.

“Assistimos com grande preocupação à situação dos críticos do Governo da Arábia Saudita. O caso Khashoggi é apenas o ponto de horror”, advertiu Kneissl em comunicado, citado pela agência de notícias EFE.

Além disso, a nota assinada pela ministra austríaca recorda a “deterioração massiva da situação dos direitos humanos” na Arábia Saudita nos últimos dois anos, especialmente o “forte aumento do número de presos políticos”, incluindo “numero-sas mulheres”, detidas em Junho, “cujo único crime foi participar em congressos”.

Khashoggi desapareceu após uma visita ao consulado saudita em Istambul, na Turquia, a 2 de Outubro.

Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico está a analisar o relatório saudita que confirma a morte do jornalista, e reitera que os culpados devem ser responsabilizados.

Numa declaração divulgada ontem, o ministro britânico revelou que estão também a ser ponderados “os próximos passos”, de acordo com a agência norte-americana Associated Press (AP).

As autoridades do reino saudita reconheceram que o jornalista morreu durante uma rixa no consulado do país em Istambul, e que 18 suspeitos foram detidos.

Inicialmente, Riade tinha afirmado que o jornalista tinha saído com vida do consulado, mas agora acaba por confirmar o que a imprensa noticiava.

Ainda assim, a versão saudita contrasta com a dos media turcos e norte-americanos, baseadas em alegadas provas recolhidas por Ancara, que apontam para uma execução brutal e planeada por um comando de agentes sauditas próximos do Príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman.