Mundo

Autarca romeno eleito com maioria absoluta após morrer vítima de Covid-19

Os habitantes de uma aldeia da Roménia reelegeram o seu presidente de câmara com maioria absoluta, mesmo tendo o autarca falecido há duas semanas, vítima de complicações causadas pelo novo coronavírus.

Fotografia: DR

De acordo com a AP, os populares acreditavam que Ion Aliman tinha sido um excelente autarca e que merecia esta vitória póstuma. Alguns vídeos publicados nas redes sociais, mostram dezenas de pessoas a visitar a campa do ex-presidente, um social-democrata, para acender velas, depois de votar nas eleições autárquicas, que aconteceram este Domingo.

Este seria o terceiro mandato de Aliman como presidente da câmara de Deveselu, uma vila com cerca de três mil pessoas no sul da Roménia. De acordo com os dados da comissão eleitoral, divulgados esta segunda-feira, o falecido autarca venceu com 64 por cento dos votos.

"Ele era um verdadeiro presidente. Ficava do lado da vila, respeitava as leis. Não acredito que vejamos outro presidente como ele outra vez", disse uma mulher à estação de televisão local ProTV.

Aliman, um antigo oficial da marinha, morreu no dia 17 de Setembro, aos 56 anos de idade, num hospital de Bucareste, quando o seu nome já estava nos boletins de voto, sem possibilidade de reversão. Agora serão levadas a cabo novas eleições.

A Roménia, sublinhe-se, já notificou 123.944 casos confirmados de infecção desde final de Fevereiro. O país contabiliza ainda 4.748 mortes associadas à doença.