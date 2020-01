Autocarro cai em uma ravina no norte do Irão e faz 19 mortos

Ex-secretário geral do Governo em Tribunal

O ex-secretário-geral do Governo Provincial do Uíge, Leonardo Bongo, e o ex-director do Gabinete do Governador, Jaime Hiamba, acusados de crimes de peculato, associação criminosa e falsificação de documentos, começaram a ser julgados terça-feira no Tribunal Provincial do Uíge.