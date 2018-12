Mundo

Autocarro acciona bomba e Polícia retalia no Sinai

Victor Carvalho

A explosão de uma bomba, accionada por um autocarro perto das famosas Pirâmides de Gizé, a 20 quilómetros da cidade do Cairo, matou na sexta-feira, ao final da tarde, quatro pessoas e causou ferimentos em mais dez, todas elas turistas.

Ataques de grupos extremistas prejudicam a indústria do turismo e afugenta estrangeiros

Fotografia: DR

Ontem de manhã, forças de segurança desencadearam uma acção de resposta na região do Sinai tendo morto 40 supostos terroristas que se estariam a preparar para atacar lugares de interesse turístico, igrejas Coptas e instalações militares.

De acordo com o ministro do Interior, Mahmoud Tawfik, no autocarro seguiam 14 pessoas, a maioria vietnamitas que se preparavam para visitar as Pirâmides de Gizé, tendo o incidente ocorrido na sequência do rebentamento de uma bomba colocada junto à berma da estrada.

As Pirâmides de Gizé são dos locais turísticos mais visitados do Egipto, tendo por essa razão as autoridades reforçado a segurança dos seus acessos devido à época de Natal. Com o reacender das acções terroristas na região do Cairo, o Governo implantou desde o início do mês um rigoroso sistema de segurança, passando a pente fino os veículos de transporte e revistando as pessoas que considera suspeitas.

Por isso, as autoridades suspeitam que a bomba accionada pelo autocarro tenha lá sido colocada há já algum tempo, eventualmente durante a noite, e permanecido intacta por uma mera questão de sorte. Às primeiras horas da manhã de ontem, as forças de segurança desencadearam uma forte ofensiva na região do Sinai, tendo abatido 40 supostos terroristas como retaliação pelo atentado verificado junto às Pirâmides de Gizé.

Curiosamente, horas antes de mais este acto terrorista, arqueólogos egípcios tinham anunciado a descoberta de um túmulo com 4.400 anos, bem preservado, alegadamente pertencente a um sacerdote real e à sua família, naquilo que foi considerado como um “achado único”, de acordo com o jornal norte-americano “New York Times”.

“A descoberta data do reinado de Neferirkaré, terceiro faraó da quinta dinastia do antigo Egipto”, segundo sublinhou o ministro das Antiguidades, Khaled al-Anani.

Esta quinta dinastia governou menos de dois séculos, de 2.500 a.C. até cerca de 2.350 a.C. Esta sepultura permaneceu intocada, explicou Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egipto.

O seu estado de conservação quase perfeito, torna este túmulo “único” entre as descobertas arqueológicas da “última década”, segundo Mostafa Waziri.

Com 2,7 metros de altura e quase dez de largura, o referido túmulo está a ser escavado desde Novembro. As paredes estão decoradas com hieróglifos coloridos e estátuas de faraós. No túmulo foram colocadas esculturas do sacerdote ali enterrado e da sua família, num total de 45 estátuas.



Activistas libertados

Na véspera do atentado terrorista, um tribunal egípcio tinha decidido ilibar 43 funcionários de uma organização não-governamental, acusados de receber ilicitamente fundos de congéneres estrangeiras.

Em 2013, três egípcios, um norte-americano e outro alemão foram condenados a dois anos de prisão, tendo depois recorrido da sentença, enquanto outros onze estavam a aguardar julgamento. Todos eles ficaram agora sem qualquer acusação.

Esta decisão do tribunal foi prontamente aplaudida pela Amnistia Internacional (organização de defesa dos Direitos Humanos), que emitiu uma nota a dizer que a Justiça egípcia estava no “bom caminho”.

Num processo separado, a Justiça decidiu também ilibar a activista Amal Fathy, detida depois de criticar as autoridades nas redes sociais por estas terem, alegadamente, ignorado uma queixa onde se apresentava como vítima de assédio sexual.

Em Maio deste ano, a referida activista foi acusada de “divulgar informações falsas”, depois de ter postado um vídeo onde contava a sua “frustrante” experiência com a Polícia. Depois de ter sido julgada em Setembro, Amal Fathy acabou por ser condenada a dois anos de prisão com pena suspensa, mas continuou até agora detida, supostamente, por ter outros processos pendentes. Com 34 anos e mãe de dois filhos,

Amal Fathy é uma activista do movimento juvenil “6 de Abril” e esposa do também activista Mohamed Lofty, líder do Comissão Egípcia para a Liberdade de Expressão.