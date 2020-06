Mundo

Autópsia confirma homicídio do jovem negro em Atlanta

Rayshard Brooks, o jovem negro, cuja morte em Atlanta reavivou os protestos contra a brutalidade policial nos Estados Unidos, foi vítima de homicídio, confirmou, no domingo, a autópsia.

Polícia de atlãnta contestada pelo reiterado comportamento racista

Fotografia: DR

Rayshard Brooks, de 27 anos, morreu na noite de sexta-feira, após ter recebido “dois tiros nas costas” disparados por um agente branco da Polícia de Atlanta, provocando-lhe danos nos órgãos e perda de sangue, explicou em comunicado o médico legista do condado de Fulton, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O procurador distrital do condado de Fulton, Paul Howard, que está a investigar o incidente, disse que o relatório preliminar do gabinete do médico legista e o exame balístico irão ajudá-lo a “tomar uma decisão” sobre se deve ou não apresentar queixa contra o agente que alvejou Brooks.

Howard anunciara que estava a considerar acusar o agente envolvido de homicídio, uma acusação que, ao abrigo do Código Penal da Geórgia, pode acarretar a pena de morte. Identificado como Garrett Rolfe, o agente, na Polícia desde Outubro de 2013, foi despedido no sábado e Devin Bronsan, que o acompanhava, foi colocado em funções administrativas.

Rayshard Brooks morreu na sequência dos disparos da Polícia junto de um restaurante “drive-thru” (onde se compra comida sem se sair do automóvel). A Polícia tinha sido chamada ao local devido a uma queixa de que um homem estava a dormir dentro de um carro e a bloquear a passagem de outras viaturas.

Um vídeo da câmara ligada a um dos uniformes dos agentes, divulgado pela Polícia no domingo, mostra que os agentes falaram durante mais de 20 minutos com Brooks, antes do início do confronto.

Rayshard Brooks manteve-se inicialmente calmo, confirmando que tinha bebido, e cooperou com os agentes, a quem pediu autorização para deixar o carro no parque de estacionamento e ir a pé até à casa da irmã, que vive nas proximidades.

Os agentes fizeram-lhe um teste de alcoolemia e tentaram algemá-lo, mas Brooks libertou-se e os três acaba-ram no chão, com a Polícia a avisá-lo de que lhe dariam um choque eléctrico com “taser” se resistisse.

Outro vídeo divulgado pelo Departamento de Investiga-ção da Geórgia (GBI) mostra Brooks, depois de tirar o “taser” à Polícia e fugir, a voltar-se para trás e a apontar a um agente que o perseguia.

O agente, que levava outro “taser” numa mão, pegou na arma e disparou três vezes contra Brooks.

À cadeia de televisão CNN, o procurador afirmou que a primeira coisa que Rolfe disse depois do tiroteio é relevante para a investigação: “Ele não disse que salvou a própria vida. Ele disse: Apanhei-o”.

Jason Miller, advogado da família de Brooks, aconselhou cuidado na análise do caso, uma vez que “é um pouco diferente do assassínio de George Floyd”, e lembrou que há “implicações legais diferentes” por Brooks ter tirado o “taser” à Polícia.

O advogado alegou ainda que, segundo “várias testemunhas”, os polícias calçaram luvas e começaram a recolher as balas do chão antes de prestarem os primeiros socorros à vítima.

Brooks tinha três filhas, de 1, 2 e 8 anos, e um enteado, de 13, de acordo com o advogado. O incidente, captado em vídeo e que circulou rapidamente nas redes sociais, aconteceu em plena vaga de protestos por causa da violência policial contra os ne-gros, desde que, em 25 de Maio, a Polícia de Minneapolis matou George Floyd, um caso que também foi filmado.

No sábado, manifestantes atearam fogo ao restaurante Wendy's, onde Brooks foi fa-talmente atingido.

ONU realiza hoje debate sobre racismo e violência policial

O Conselho de Direitos Humanos da ONU aceitou, ontem, a proposta dos países africanos para um debate urgente, hoje, sobre racismo e violência policial, no contexto da mobilização global após a morte do afro-americano George Floyd.

A decisão foi tomada sem que nenhum dos 47 países membros do órgão da ONU se opusesse, durante o retomar da 43ª sessão do Conselho de Direitos Humanos (CDH), que foi interrompida em meados de Março pela pandemia da Covid-19.

A presidente do CDH, a austríaca Elisabeth Tichy-Fisslberger, especificou que a reunião será realizada hoje às 15h00 (14h00 em Angola).

Este tipo de debate urgente - organizado durante uma sessão do CDH - permite que as resoluções sejam adoptadas mesmo após o término do prazo para a apresentação de um projecto de resolução.

Numa carta escrita em nome do grupo de países africanos, o embaixador do Burkina Faso nas Nações Unidas em Genebra (Suíça), Dieudonné Désiré Sougouri, pediu à Comissão na sexta-feira que organizasse um debate sobre “as actuais violações dos direitos humanos racialmente inspirado, racismo sistémico, brutalidade policial e violência contra protestos pacíficos”.

O pedido ocorreu depois de a família de George Floyd, as famílias de outras vítimas de violência policial e mais de 600 Organizações Não-Governamentais (ONG) pedirem ao Conselho de Direitos Humanos que tomasse medidas urgentes para enfrentar o problema do racismo e a impunidade da qual a Polícia dos Estados Unidos beneficia.

O embaixador do Burkina Faso lembrou que “os trágicos eventos de 25 de Maio de 2020 em Minneapolis, nos Estados Unidos, que resultaram na morte de George Floyd, provocaram protestos mundiais contra injustiça e brutalidade que as pessoas de ascendência africana enfrentam diariamente em muitas partes do mundo”.

“Infelizmente, a morte de George Floyd não é um incidente isolado”, acrescentou. “Após a indignação geral e unânime levantada por essa situação, seria inconcebível que o Conselho de Direitos Humanos não debatesse essa questão de acordo com o seu mandato”, afirmou.

Este debate urgente será apenas o quinto desde o lançamento do CDH em 2006.

Comissão sobre desigualdades

O Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, anunciou, ontem, a criação de uma Comissão sobre as Desigualdades Raciais e defendeu que “a substância” do racismo deve ser atacada e não os símbolos, numa referência às estátuas vandalizadas à margem das recentes manifestações anti-racismo no país.

“Devemos atacar a substância do problema, não os símbolos. Devemos abordar o presente, não tentar reescrever o passado e isso significa que não podemos, nem devemos manter um debate sem fim no qual nenhuma personagem histórica conhecida é suficientemente pura ou politicamente correcta para ficar à vista do público”, escreveu Boris Johnson, num artigo no “The Telegraph”, divulgado no do-mingo no site do jornal.

A Comissão anunciada por Boris Johnson vai examinar “todos os aspectos das desigualdades” no emprego, saúde, educação ou ainda no sistema do ensino universitário.

O líder do Governo britânico voltou a referir-se ao caso da es-tátua do antigo Primeiro-Ministro Winston Churchill, situada nas imediações do Parlamento, em Londres, e vandalizada à margem de protestos contra o racismo, desencadeados pela morte do norte-americano George Floyd, asfixiado por um Polícia branco quando já se encontrava totalmente imobilizado. Sob o nome de Churchill, acusado de declarações racistas nomeadamente contra os indianos, foi escrito: “era um racista”.

Actualmente, a estátua encontra-se protegida por uma caixa metálica. Milhares de manifestantes, apoiados por grupos de extrema-direita, concentraram-se, no sábado, junto ao Parlamento britânico para guardar o monumento. A Polícia efectuou 113 detenções, na sequência de confrontos com manifestantes de extrema-direita.

Boris Johnson considerou “absurdo que grupos de arruaceiros de extrema-direita e agitadores sociais se tenham con- centrado em Londres com a missão de proteger a estátua de Winston Churchill”.

Churchill “foi um herói”, escreveu o Primeiro-Ministro britânico. “Resistirei com todas as minhas forças a qualquer tentativa de retirar esta estátua do seu local e quanto mais depressa for possível retirar a protecção que a rodeia, melhor será”, afirmou.

Ao invés de vandalizar estátuas como a do mercador de escravos Edward Colson, arrancada do pedestal por militantes anti-racistas em Bristol (Sudoeste de Inglaterra), Boris Johnson propôs a “construção de outras” para homenagear pessoas que, para a “actual geração merecem um monumento”.