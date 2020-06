Mundo

Autópsia independente conclui que Floyd morreu de asfixia

Resultados da autópsia independente pedida pela família de George Floyd concluem que sua morte ocorreu por asfixia, e não em razão de outras comorbilidades. O The New York Times adianta que esta autópsia conclui que George Floyd morreu de asfixia, mas também por ter sido impedida a circulação de sangue e de oxigénio para o seu cérebro.

Allecia M. Wilson, da Universidade do Michigan, e Michael Baden, um antigo médico legista da cidade de Nova Iorque, foram contratados pela família de George Floyd para ajudarem a determinar a causa da sua morte. As suas conclusões foram anunciadas por um dos advogados da família, Antonio Romanucci. "Não só foi o joelho em cima do pescoço do George a causa da sua morte, mas também o peso de outros dois polícias nas suas costas, que impediram a circulação de sangue para o seu cérebro e o fluxo de oxigénio para o cérebro", revelou o advogado.

Benjamin Crump, outro dos advogados da família, disse que os registos dos paramédicos que foram chamados indicam que George Floyd foi pronunciado morto no local onde sofreu a asfixia. "Para George Floyd, a ambulância foi o seu carro fúnebre", asseverou Crump. Esta informação contraria também o que veio a público, de que a morte de George Floyd tinha sido pronunciada cerca de uma hora depois de ter entrado no Centro Médico do Condado de Hennepin.

Na semana passada, os procuradores de Minneapolis divulgaram os resultados preliminares da autópsia oficial. Esses resultados excluíram asfixia e estrangulamento como causas da morte, e atribuíram-na à conjugação de condições de saúde preexistentes, que foram agravadas por ter estado imobilizado, e também a potenciais elementos tóxicos presentes no sistema de Floyd.

Uma conclusão que os observadores interpretaram como tentativa de ilibar a acção do agente Derek Chauvin como tendo sido a causa directa da morte do afro-americano de 46 anos de idade.

Depois de ser detido por alegadamente ter falsificado uma nota de 20 dólares, George Floyd foi imobilizado por três agentes da Polícia de Minneapolis. Derek Chauvin pressionou o pescoço de George Floyd durante quase nove minutos, apesar de o mesmo suplicar várias vezes dizendo que não conseguia respirar.

Esta autópsia independente indica que os outros dois agentes que imobilizaram Floyd também contribuíram para a sua morte ao impedir a circulação de sangue e de oxigénio para o seu cérebro. Estes três agentes e um quarto que também esteve envolvido na detenção foram despedidos. Derek Chauvin foi detido e acusado de homicídio em terceiro grau e homicídio involuntário,e encontra-se agora numa prisão de segurança máxima. Com o resultado da autópsia independente o caso pode deixar de ser encarado como homicídio involuntário.