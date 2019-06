Autores da repressão civil arriscam-se à pena capital

Madeira confirmado presidente da Zona 6

O angolano Paulo Madeira é o novo presidente da Zona VI da FIBA África, eleito para o quadriénio 2019-2023, durante o conclave do órgão que rege os destinos do basquetebol no continente, realizado na capital maliana, Bamako. Paulo Madeira, ex-presidente da Federação Angolana (FAB), rende no cargo o moçambicano Aníbal Aurélio Manave eleito para a presidência da FIBA África, em substituição do maliano Hamane Niang.