Mundo

Autoridades detêm líder de cartel responsável por violência no México

As autoridades mexicanas detiveram José Antonio Yépez, conhecido por 'El Marro', líder do cartel Santa Rosa de Lima, no estado central de Guanajuato, anunciou hoje o secretário da Segurança e Protecção do Cidadão do México, Alfonso Durazo.

Fotografia: DR

“Hoje, na madrugada, numa ação liderada pelo Exército mexicano e aprovada pela Procuradoria-Geral do estado de Guanajuato, foi detido José Antonio 'N', também conhecido como 'El Marro'. Neste momento, está à disposição da autoridade judicial local", afirmou o chefe da segurança federal, numa mensagem publicada na plataforma Twitter.

O cartel Santa Rosa de Lima, grupo criminoso especializado no roubo de combustíveis e tráfico de drogas e que enfrenta o cartel Jalisco Nova Geração, é considerado uma das causas da onda de violência em Guanajuato.

"Neste caso, uma pessoa raptada foi resgatada", explicou Durazo, que acrescentou que uma vez que "as formalidades" sejam concluídas, 'El Marro' "será transferido" para a prisão de segurança máxima de Altiplano, no município de Almoloya de Juárez, no estado central do México.

A transferência de José Antonio Yépez será feita "para o apresentar ao juiz federal que emitiu um mandado de captura por crime organizado e roubo de combustível", acrescentou Alfonso Durazo.

"O Gabinete de Segurança reconhece o grande apoio do Governo de Guanajuato, da Procuradoria de Guanajuato e da Procuradoria-Geral da República", concluiu Durazo.

De acordo com um boletim conjunto do Governo de Guanajuato, Exército e Secretariado de Segurança e Proteção do Cidadão, entre outros, Yépez e cinco outras pessoas foram detidas, tendo ainda sido apreendidas várias armas.

A pessoa sequestrada que foi libertada durante a operação tratava-se de uma empresária da localidade de Apaseo el Alto.

Desde 2018 que o cartel Santa Rosa de Lima, de 'El Marro', tem travado um conflito sangrento com o cartel Nova Geração Jalisco pelo controlo do território.

Devido à disputa, Guanajuato, cidade com forte presença da indústria automóvel, tornou-se o estado mais violento do México.

Segundo a Efe, no primeiro semestre de 2020 foram assassinadas 2.293 pessoas, perfazendo uma média diária de quase 13 pessoas.

As autoridades locais, citadas pela mesma fonte, apontam que 91 por cento dos assassinatos estão associados ao confronto entre as duas organizações criminosas.

O México enfrenta uma onda de violência inédita, tendo registado, no ano passado, 34.608 homicídios e 1.012 femicídios.