Mundo

Autoridades jamaicanas investigam festa após Bolt testar positivo à Covid-19

O primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, anunciou, esta terça-feira, que as autoridades do país já deram início a uma investigação à festa surpresa relacionada com o aniversário de Usain Bolt.

Primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness

Fotografia: DR

O anúncio em causa, reportado pelo jornal jamaicano The Gleaner, surge, sensivelmente, 24 horas depois de o antigo velocista confirmar que se encontra em isolamento após ter sido diagnosticado com Covid-19.

O evento teve lugar em St. Andrew, na passada sexta-feira, e contou com várias personalidades do mundo do desporto, entre elas os futebolistas Raheem Sterling (do Manchester City) e Leon Bailey (do Bayer Leverkusen).

A mesma publicação escreve que as autoridades já terão em sua posse vídeos captados durante a festa, que mostram um aglomerado de pessoas sem o devido uso de máscaras de protecção.