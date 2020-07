Mundo

Autoridades senegalesas renomeiam praça de Gorée

A Ilha de Gorée, um símbolo do comércio de escravos de Dacar, decidiu renomear a sua praça em "Praça da Liberdade e Dignidade Humana", perante a persistência de actos racistas no mundo, anunciou, ontem, o Conselho Municipal da Ilha.

Fotografia: DR

A posição foi, ontem, to-mada por unanimidade pelo Conselho Municipal daquela ilha do Senegal, uma deliberação para renomear o local como a "Praça da Liberdade e Dignidade Humana", explicou o autarca, Augustin Senghor, através de um comunicado de imprensa, noticiou a agência AFP.



Gorée é um lugar de me-mória do comércio de escravos na costa africana, e integra a lista dos locais que são Património Mundial da UNESCO, como "símbolo da exploração humana".



A medida não foi tomada contra a Europa, "longe disso", realçou à AFP o chefe de gabinete do presidente da Câmara, Mamadu Adama Diop.



Segundo a mesma fonte, a União Europeia "sempre apoiou Gorée" e "há europeus de dupla nacionalidade no Conselho Municipal".



A iniciativa agora tomada é uma resposta à "onda de violência racial que a comunidade negra e afro-descendente é regularmente vítima".



A recente morte do afro-americano George Floyd, nos Estados Unidos, asfixiado por um polícia branco quando estava a ser detido, é um dos exemplos, acrescenta o comunicado de imprensa.



Gorée pretende estar "na vanguarda da luta pela erradicação total de todas as formas de racismo, especialmente as dirigidas contra os negros, tal como é a sua vocação enquanto local de memória".



A inauguração da renomeação da Praça será seguida de uma homenagem a George Floyd e às vítimas de crimes raciais, com a ajuda de artistas senegaleses, acrescentou, em comunicado, o Conselho Municipal. A data ainda não está definida.