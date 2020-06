Mundo

Autoridades suecas revelam quem matou Olof Palme

Vanessa de Sousa

Na rua mais movimentada de Estocolmo, Sveavägen, na noite do dia 28 de Fevereiro de 1986, Olof e Lisbeth Palme regressam a casa a pé, a caminho do metro.

Fotografia: DR

Para trás ficaram o filho e a namorada e uma sessão de cinema não planeada, razão pela qual havia dispensado os guarda-costas. Às 23h21 o Primeiro-Ministro é atingido mortalmente com um tiro pelas costas, a curta distância. A mulher também, mas o ferimento não se revela fatal.

A caça ao homem que matou um dos mais importantes políticos do século XX, deixando-o a morrer numa poça de sangue com a mulher ao lado em estado de choque, começou apenas quatro minutos depois. Mas foi preciso esperar mais de três décadas para a Polícia sueca anunciar o nome do culpado: Stig Engstrom.

Conhecido como Skandia Man, por trabalhar para a companhia de seguros Skandia, o homem matou-se em 2000, ficando assim impune pelo crime que cometeu.

"A pessoa é Stig Engstrom", anunciou o procurador Krister Petersson, pondo fim a uma investigação que levou as autoridades suecas a interrogar milhares de pessoas, tendo chegado a acusar um pequeno criminoso pelo crime, apenas para depois o ilibar. "Uma vez que o culpado está morto, não posso apresentar queixa contra ele e vamos suspender a investigação", afirmou Petersson.

Engstrom não entrou logo na lista de suspeitos, apesar de estar no local do crime na altura, mas uma nova investigação descobriu que tinha treino para usar armas, fora militar e pertencia a um clube de tiro. O procurador anunciou ainda que, além de viver numa zona onde as políticas socialistas de Palme não eram apreciadas, Engstrom debatia-se com problemas financeiros e de alcoolismo.

Petersson assumiu a investigação em 2017 de um processo que ocupa 250 metros de espaço de prateleiras. Apesar de ter sido uma das 20 pessoas que testemunharam o homicídio de Palme, Engstrom começou por não ser considerado suspeito. Só 18 anos depois de se ter suicidado é que o agente de seguros passou a estar na mira do jornalista de investigação Thomas Petersson, convencido que Engstrom agira por discordar das ideias de esquerda do Primeiro-Ministro.

Engstrom, veio a saber-se, mentiu sobre os seus actos depois do crime, tendo chegado a afirmar que tentara reanimar Palme. Interrogada pela polícia em 2017, a sua ex-mulher afirmou no ano seguinte ao jornal Expressen que nunca suspeitara do marido: "Ele era demasiado cobarde. Não faria mal nem a uma mosca”.

Social-democracia

fechada a sete chaves

O mundo deu muitas voltas desde aquela noite de 1986: tal como em Portugal o socialismo foi metido na gaveta por Mário Soares, a Suécia fechou a social-democracia de Palme a sete chaves. Mas o mistério sobre o autor do crime e as suas intenções continuaram desde então a exercer uma obsessão junto de muitas pessoas, para não dizer do país. Ao ponto de ter sido cunhada a expressão Palmes Sjukdom, a doença de Palme.

Se é um facto que a polícia chegou ao local do crime em poucos minutos, desde então uma palavra pode resumir o que sucedeu: falhanço.

Num primeiro momento os agentes não isolaram devidamente o local do crime, tendo permitido a passagem do cordão policial para cidadãos depositarem flores, o que danificou a área de investigação. As testemunhas conseguiram deixar o local antes de serem interrogadas. Uma das balas só foi descoberta dias depois por um transeunte.

Além disso, bloquearam uma área demasiado pequena do centro da capital nas horas que se seguiram à fuga do assassino.

Depois, das 25 pessoas que testemunharam o crime ou o criminoso em fuga nada saiu de suficientemente válido para identificar o autor, sabendo-se que a maioria descreveu-o como um homem de 1,8 m e com uma idade entre 30 e 50 anos.

A polícia, ao fim de 34 anos, ouviu mais de 10 mil pessoas, tendo sido reportado que para cima de 130 pessoas reivindicaram a responsabilidade pelo homicídio. Porém, após duas detenções (uma delas com condenação), não havia uma suspeita formal.

Pouco tempo após o crime, os investigadores iriam prender Victor Gunnarsson, um militante de várias organizações de extrema-direita. No entanto, Gunnarsson acabou por ser libertado, sem acusações, por falta de provas.

Quase três anos depois, um outro suspeito foi detido, Christer Pettersson, que já tinha cumprido pena de prisão por homicídio involuntário (com uma baioneta). Além de ter ligações a traficantes de droga, Lesbit Palme, iria identificá-lo.

Pettersson foi condenado à prisão perpétua, mas em 1989 o recurso para a segunda instância foi aceite e a condenação anulada.

A polícia foi criticada pela forma como foi organizada a composição da fila de identificação de suspeitos, pelo que ficaram dúvidas quanto à fiabilidade da identificação de Lisbet Palme. A investigação não conseguiu também encontrar a arma do crime nem relacionar o condenado a um motivo para Pettersson ter perpetrado o crime.

Pettersson, que morreu em liberdade em 2004, continuou a ser suspeito. Dois anos após a sua morte, um documentário transmitido pelo canal SVT iria confirmar as suspeitas. Segundo companheiros de Pettersson do mundo do crime, este teria afirmado que foi quem disparou sobre Olof Palme.

No entanto, o Primeiro-Ministro não era o alvo. A fazer fé nesta versão dos acontecimentos, Pettersson tinha ido para aquela zona de Estocolmo para matar um traficante de drogas com traços físicos semelhantes.

Curdos, jugoslavos, CIA...

Ao longo dos anos, os investigadores suspeitaram do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), dos militares e da polícia suecos e dos serviços secretos sul-africanos, entre outros.

Os curdos foram rapidamente tornados suspeitos do crime. O primeiro investigador do caso persistiu na ideia de que o PKK, declarado um grupo terrorista pelo Governo de Palme, e em guerrilha contra a Turquia, tinha sido culpado, seguindo notícias oriundas de Ancara. Mas acabou por se demitir em 1987, após uma rusga a uma livraria que serviu de base à organização, da qual não obteve provas ou indícios sobre o crime.

Na mesma linha dos Estados a culparem inimigos internos, uma outra teoria aponta o dedo aos serviços secretos da Jugoslávia, os quais teriam perpetrado o crime para depois manchar os independentistas croatas.

A agência de espionagem norte-americana CIA também é suspeita de ter agido, em conluio com fascistas chilenos, na eliminação de Palme, por este ter aberto as portas a quem fugiu do regime de Pinochet.

Sem teorias da conspiração, caíram também suspeitas sobre Stig Engstrom, um homem que ficou conhecido como o homem da Skandia porque trabalhava naquela empresa seguradora nas imediações do local do crime.

A revista “Filter” publicou em 2018 uma investigação com uma dúzia de anos que concluiu ser este o autor do crime. Tinha acesso a armas, mentiu à polícia sobre as suas acções naquela noite e, além de ser do campo ideológico oposto, era suspeito de nutrir ódio por Olof Palme.

Les compagnons de route

Agostinho Neto e Olof Palme

Em 2018, o Dia Nacional da Suécia foi assinalado, em Luanda, antecipadamente a 31 de Maio (é celebrado a 6 de Junho), com a apresentação de um busto do antigo Primeiro Ministro sueco, Olof Palme, criado pelo artista plástico angolano, Jone Ferreira, num jantar na residência do embaixador de então, Lennart Killander Larsson.

Olof Palme nasceu em Estocolmo, em 1927 e foi assassinado em 1986. Sabe-se agora, em 2020, a identidade do homem que o matou. Palme iniciou a sua carreira política na década de 1950, e foi nessa década que entrou para o Parlamento sueco.

“Já nessa altura, Palme tinha ideias políticas bem definidas: a eliminação do colonialismo; o direito à autodeterminação nacional; a necessidade de uma nova ordem económica global; a luta contra o racismo; e o sonho dos direitos iguais e da democratização da educação”, lemos num artigo publicado no Jornal Cultura e Artes, também da Edições Novembro, publicado nessa altura.

“Em Julho de 1970, Agostinho Neto e Olof Palme reuniram-se em Estocolmo e, a partir de então, o MPLA passou a receber apoio humanitário, incluindo a escola que o movimento angolano detinha no Congo”, lemos no mesmo artigo, e prosseguindo: “a ajuda sueca permaneceu até à Independência de Angola”.

Fevereiro de 1976, a Suécia reconheceu oficialmente Angola e abriu a sua representação diplomática em Luanda. “Sobre o impacto que Olof Palme teve nos movimentos independentistas africanos, Paulo Jorge, antigo ministro angolano das Relações Exteriores, em entrevista para o Liberationafrica.se, contou que esteve num encontro em Maputo, Moçambique, em que Palme também participou e lê-se no artigo o testemunho: “num jantar oferecido pelo Presidente Samora Machel, na mesma mesa que eu estavam Machel, Palme, Joaquim Chissano, o ministro moçambicano das Relações Exteriores e outros líderes.

Nessa ocasião destacou-se o envolvimento de Palme na libertação do continente africano e por causa do seu compromisso com os movimentos de libertação, foi-lhe atribuído um título honorário - a partir daquele momento começamos a dirigir-nos ao Primeiro-Ministro Olof Palme como o ‘lutador honorário pela liberdade’”.

Numa entrevista ao jornal angolano Vanguarda, no final de 2018, Lopo do Nascimento respondia desta forma à questão por que é que Agostinho Neto - que foi próximo de Olof Palme, com quem tinha uma relação pessoal - não fez de Angola uma social-democracia: “É muito fácil: nós estávamos em guerra, a tropa que estava aqui era cubana e o armamento era russo. Como é que podíamos estar ligados à Suécia?”

O livro “SwedenandNationalLiberation in Southern Africa, solidarityandassistante, 1970-1994”, de Tor Sellstrom, um estudioso de questões relacionadas com os movimentos de libertação na África Austral, escreve que o Governo sueco, desde muito cedo, apoiou os movimentos de libertação no continente africano – ANC, Swapo, ZANU, PAIGC ou Frelimo – no caso dos movimentos de libertação de Angola, temos que, e numa primeira fase, na década de 1960, os políticos suecos apoiaram a luta de libertação do país com um apoio mais abrangente aos três movimentos, mas a partir de 1970, e após uma viagem de Agostinho Neto à Suécia, a ligação entre o Primeiro-Ministro Olof Palme e o líder do MPLA, privilegiou a relação entre o Governo sueco e o MPLA, numa relação que se foi consolidando nos anos imediatos. Em 1973, mesmo antes da Independência, torna-se claramente evidente a colaboração entre o Governo sueco e o MPLA.

“Ao longo dos anos, o Primeiro-Ministro sueco, Olof Palme, e o presidente do MPLA vão estreitando a sua relação política”, escreve Sellstrom, (numa tradução nossa), neste livro, onde também se refere que, depois da visita de Neto à Suécia, o Primeiro-Ministro Palme viajou a Lusaka, em 1971, onde se reuniu com dois líderes de movimentos nacionalistas - Agostinho Neto, do MPLA, e Oliver Tambo, do ANC. Na mesma obra temos o testemunho de Pierre Schori, político e diplomata sueco, que trabalhou de forma muito próxima com Palme nas questões da África Austral, que testemunha: “os laços entre o líder do MPLA e o líder do Partido Social-Democrata sueco eram únicos no contexto do mundo ocidental”.Também de acordo com Schori, Neto passou a consultar Palme sobre inúmeras questões, tanto de política internacional como em questões internas.

Quando em 1976, os norte-americanos, através sobretudo da CIA, apoiavam a FNLA a partir do Zaíre e os sul-africanos apoiavam a UNITA a partir da Namíbia, Olof Palme escreve um artigo num jornal da Suécia que expressava várias ideias, entre elas, escrevia que dizer que o MPLA era um “partido marxista” ou “pró-soviético” era “uma simplificação propagandística”, porque, argumentava Palme, “os dirigentes do MPLA tinham pedido a vários países ocidentais apoio na luta contra o colonialismo português e todos disseram não; voltaram-se para a União Soviética que lhes disse sim”. Considerava, ainda, que os comunistas no movimento eram uma minoria. Acrescentava que o MPLA contava com um expressivo apoio militar da URSS e de Cuba, mas quem criticava isso devia criticar igualmente outras ingerências estrangeiras.

“A posição da Suécia é muito clara”, escreveu Palme, “nós somos contra qualquer interferência estrangeira nos assuntos internos de Angola. Isto tem de acabar”, porque a guerra em Angola não é a guerra entre “mundo livre”e o “comunismo”. “O conflito é visto, e de forma prejudicial, com base nos clichés da Guerra Fria ou dos conflitos entre as superpotências, é fundamental que a continuação de uma longa luta iniciada há mais de década e meia, e que está na sua fase final, deixe esta maldição trágica das divisões internas devido à intervenção estrangeira”, lemos nesse artigo de Olof Palme, citado na obra de Sellstrom.

Em Fevereiro deste ano (2020), a actual embaixadora da Suécia em Luanda, EwaPolano, durante a “Semana sueca em Angola”, assinalou os 50 anos de cooperação existente entre os dois países, iniciada em 1970 com a assinatura do primeiro acordo de ajuda humanitária por António Agostinho Neto, primeiro Presidente de Angola, e Olof Palme, então Primeiro Ministro da Suécia.

Uma história que começou em Estocolmo, em Junho de 1970… entre o líder do MPLA, Agostinho Neto, e o Primeiro-Ministro Olof Palme, com o início do apoio humanitário ao movimento de libertação, incluindo a escola do MPLA na República Popular do Congo. O apoio continuaria até à Independência, a 11 de Novembro de 1975. Em Janeiro de 1976, o ministro das Relações Exteriores, José Eduardo dos Santos, visita Estocolmo.

No mês seguinte, em 18 de Fevereiro, a Suécia reconhece Angola e abre a sua embaixada no país em Outubro. Ainda nesse ano, a ASDI (Agência Sueca da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, SIDA no acrónimo inglês) abre o Gabinete de Cooperação em Luanda. Em 1979, Suécia e Angola assinam um acordo de cooperação a longo prazo e cooperação aprofundada no âmbito das pescas e da saúde. A Swapo muda a sua sede no exílio, de Lusaca para Luanda, onde é fortemente apoiada pelos dois Governos.

Ainda em 1979, Olof Palme e Agostinho Neto encontram-se mais uma vez pessoalmente(Neto faleceria nesse mesmo ano). Nessa altura Palme tinha deixado o cargo de Primeiro-Ministro, a que voltaria em 1982 e onde permaneceria até 1986, quando foi assassinado. A intervenção de Palme foi ainda decisiva para que o MPLA integrasse a Internacional Socialista, a família global, ou les compagnons de route, da social-democracia, do socialismo democrático e dos trabalhistas.