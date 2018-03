Mundo

Autoridades detectam causa de epidemia

As autoridades da África do Sul anunciaram ontem que o agravamento da epidemia de listeriose, que assola o país há um ano e que já provocou pelo menos 180 mortes, é da responsabilidade de uma empresa alimentar no nordeste do país.

Dados do Instituto Nacional de Doenças Contagiosas sul-africano indicam que, desde Janeiro de 2017, foram registados perto de 950 casos, o que torna a epidemia a maior jamais registada em todo o mundo.

Num comunicado, o mi-nistro da Saúde sul-africano, Aaron Motsoaledi, garantiu que o Governo conseguiu “finalmente” encontrar a origem da epidemia.

“Podemos confirmar que a fonte da epidemia é uma unidade de produção alimentar, pertencente à em-presa Enterprise, situada em Polokwane”, no nordeste da África do Sul, lê-se no comunicado.

Os produtos dessa unidade de produção alimentar vão sair imediatamente do mercado sul-africano, ga-rantiu o ministro, aconselhando a população a evitar o consumo das embalagens que contêm carne pré-cozinhada. Contactada por vários órgãos de comunicação social sul-africanos, a Enterprise ainda não divulgou qualquer informação.