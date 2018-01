Mundo

Autoridades etíopes libertam líder de movimento rebelde

Victor Carvalho

Num gesto por si próprio considerado de “boa vontade”, as autoridades etíopes confirmaram ontem a libertação de Merera Gudina, líder do Congresso Federalista de Oromo, que havia sido detido em Dezembro de 2016 quando regressava de Bruxelas, acusado de “associação com grupos terroristas”.

Político Merera Gudina (à direita) deixa a prisão depois de um ano encarcerado sob acusação de conspiração e associação com grupos terroristas

Fotografia: DR

Com esta libertação, ainda de acordo com as autoridades da Etiópia, foram anuladas as mesmas acusações que pendiam sobre mais 500 suspeitos, uns que já estavam a cumprir pena e outros que ainda aguardavam pelos seus julgamentos.

Diferentes grupos de de­fesa dos direitos humanos reclamam tratar-se de uma “resposta tardia” aos seus apelos para a libertação destas pessoas, alegando que se tratavam de “prisioneiros políticos” aos quais o Governo da Etiópia negava o equivalente estatuto.

Há cerca de duas semanas, o Governo etíope anunciou o encerramento de algumas prisões onde, alegadamente, se cometiam crimes de tortura.

Na mesma ocasião, o executivo voltou a desmentir a existência de “presos políticos” no país e desafiava as organizações de defesa dos direitos humanos a apresentarem provas que mostrassem o contrário.

O debate sobre a eventual existência de presos políticos na Etiópia está a envolver a sociedade civil e a motivar uma acesa troca de palavras entre o Governo e a oposição, com os tribunais, aqui e ali, a tomarem decisões que têm baralhado a opinião pública e ajudado a aumentar a desconfiança em relação às intenções do executivo.

Ao mesmo tempo que era libertado o líder da oposição e membro de um grupo que luta pela independência da região de Oromo, eram condenados em Addis Abeba, a longas penas de prisão, diversas pessoas acusadas de pertencerem a um “grupo terrorista”.

O grande problema é que, até ao momento, o Governo não conseguiu provar de modo inequívoco a existência desses grupos terroristas estando, por isso, sujeito à forte suspeição de que está a usar essa denominação para punir e encarcerar os membros que mais de destacam no seio da oposição.

No início do ano o primeiro-ministro, Hailermariam Desalegn, anunciou o encerramento de Maekelawi, um famoso centro de detenção localizado na capital, que a oposição disse ter sido usado como uma “câmara de tortura”.

Porém, a questão da existência desses centros de detenção para prisioneiros políticos volta a debate depois da libertação de Merera Gudina, acusado de em Dezembro de 2016 ter violado o estado de emergência por ter “mantido contactos com grupos terroristas que lutam contra a paz”.

Na base da acusação contra Merera Gudina estava um discurso que ele efectuou no Parlamento Europeu onde criticava o estado de emergência em vigor no seu país, dizendo que se tratava de uma “manobra do Governo para restringir a liberdade de movimento dos membros da oposição”.

Associar isto a qualquer forma de terrorismo é um exagero que alguns entendem como uma forma pouco ortodoxa de catalogar todos aqueles que se opõem à acção, retórica ou prática, do executivo. De recordar que o estado de emergência foi imposto na Etiópia em Outubro de 2016 e foi a for­ma encontrada pelas autoridades para travar uma onda de protestos contra os 25 anos de domínio governamental nas regiões de Oromia e Amhara.

Essas duas regiões, palco central das manifestações anti-governo, queixam-se de serem marginalizadas política e economicamente pelo poder central, lutando há 25 anos pela sua autonomia. O que não está manifestamente claro é saber se a questão da luta pela autonomia daquelas duas regiões se enquadra de modo global no conceito jurídico e legal de “grupos terroristas” e se ele abrange toe4dos os que sob essas suspei­tas foram detidos ou se, pelo contrário, se aplica unicamente ao seu líder, neste caso a Merera Gudina.

A resposta a estas dúvidas tem sido repetidamente exigida ao Governo por organizações nacionais de defesa dos direitos humanos e pela própria Amnistia Internacional, até para que possam fazer uma avaliação mais consubstanciada sobre se as promessas que têm sido feitas tem uma ligação com o que se tem passado.

O representante da Am­nistia Internacional na Etiópia, o senhor Netsanet Belay, disse que a libertação de Merera Gudina terá que ser seguida pela de mais umas centenas de prisioneiros que se encontram detidos por terem também exercido o seu “legítimo direito de expressarem livremente o que sentem”.