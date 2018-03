Mundo

Autoridades frustram ataque em Ouagadougou

Pelo menos 28 pessoas morreram depois de um ataque ocorrido ontem contra um quartel militar do Exército e na Embaixada francesa em Ouagadougou, capital do Burkina Faso, confirmou o Governo. Sete dos atacantes foram abatidos pelas forças de segurança e, entre os mortos, incluem-se também seis soldados.

Forças de segurança têm o controlo da situação

Fotografia: DR



Num comunicado anterior, o Governo referia que a situação estava controlada, tendo morrido quatro extremistas islâmicos que estiveram envolvidos na acção.

O ministro das Comunicações do Governo burquinabe, Remy Danjuinou, disse que “extremistas islâmicos atacaram a Embaixada francesa e o quartel-general do Exército no centro da cidade de Ouagadougou”.

A situação na Embaixada e no Instituto Francês, em Ouagadougou, alvos de um ataque na manhã de hoje (ontem), “está sob controlo”, anunciou também o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian.

“A situação está sob controlo no que toca à diplomacia francesa”, disse a mesma fonte que aproveitou o momento para recomendar cautela aos cidadãos.

O membro do Governo burquinabe acrescentou, por seu lado, não ter sido possível precisar o número de participantes nos ataques em ambos os locais.

Durante a manhã de ontem, um grupo de homens armados atacou a zona diplomática e as instalações militares da capital do Burkina Faso, causando vários incêndios e envolvendo-se em confrontos com as forças de segurança.

Nos últimos anos, a capital do Burkina Faso foi alvo frequente de vários atentados de autoria 'jihadista', contra locais representativos do Estado (como escolas e esquadras) ou frequentados por ocidentais.

De acordo com os dados mais recentes do Governo burquinabe, mais de 70 pessoas morreram desde 2015 devido a ataques promovidos por grupos 'jihadistas'.