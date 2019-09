Mundo

Autorizado desembarque a 82 migrantes africanos

Os 82 migrantes a bordo do barco humanitário Ocean Viking, das organizações não governamentais (ONG) SOS Méditerranée e Médicos Sem Fronteiras (MSF), podem desembarcar num porto de Lampedusa, confirmou hoje, o MSF nas redes sociais.

Fotografia: DR

As autoridades italianas ofereceram ao Ocean Viking um porto de desembarque seguro. Depois de seis dias do primeiro resgate, os 82 migrantes a bordo devem desembarcar dentro em breve em Lampedusa, escreveu o MSF.

A ONG e as autoridades locais não deram detalhes sobre o desembarque, mas asseguram que a Guarda Costeira italiana analisa se permite a entrada no porto ao Ocean Viking ou transfere os migrantes para outros barcos italianos em águas internacionais e os transporta para terra.

Na Itália ainda está em vigor o decreto de proibição para barcos com migrantes de entrar em águas territoriais.

O anúncio de um porto para o navio ocorre depois de, na quinta-feira, o Governo italiano ter informado que vários países europeus, sem especificar quais, concordaram no realojamento dos migrantes salvos a bordo.

O barco da SOS Méditerranée e da MSF socorreu, a 8 deste mês, 50 pessoas no Mediterrâneo e, no dia 10, acolheu outras 34, que tinham sido assistidas no mar por um veleiro sem condições de mantê-las a bordo.

Nos últimos dias, uma mulher grávida de nove meses e o marido tiveram de ser retirados para Malta.

O Primeiro-Ministro italiano, Giuseppe Conte, pediu em Bruxelas que os países europeus promovam um mecanismo automático de redistribuição dos migrantes que navegam pelo Mediterrâneo com destino à Europa.

O Ocean Viking já esteve duas semanas no Mediterrâneo com 356 migrantes a bordo, em Agosto passado, até seis países europeus concordarem no realojamento dos resgatados, uma situação extrema criticada pelo MSF, que pediu à União Europeia um sistema permanente em vez de pactos pontuais para cada situação.