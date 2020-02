Mundo

Avalanchas causam 21 mortos e 10 feridos

Uma série de avalanchas atingiu na quinta-feira uma província central do Afeganistão matando pelo menos 21 pessoas, disseram, ontem, as autoridades afegãs.

Excesso de neve dificulta os trabalhos de resgate

Fotografia: Dr

De acordo com o porta-voz do Ministério de Gestão de Desastres, Ahmad Tameem Azimi, sete pessoas estavam desaparecidas após as avalanchas na província central de Daykundi na quinta-feira.

O dirigente disse ainda que 10 pessoas ficaram feridas.

Os 21 mortos pertenciam todos a duas famílias que viviam na localidade. Pelo menos 50 casas foram destruídas.

Ahmad Tameem Azimi acrescentou ainda que as equipas de busca e resgate continuam a trabalhar para encontrar os desaparecidos e ajudar as vítimas, admitindo que o número de mortos deve aumentar devido ao clima de frio e às condições difíceis que dificultam os esforços de resgate.

Este Inverno no Afeganistão foi severo, com fortes nevadas, avalanchas e inundações repentinas. As mortes de quinta-feira elevam o número de mortos de avalanchas e inundações no país nos últimos dois meses para 72. Muitas pessoas ficaram feridas e 2.400 casas foram destruídas desde o início do Inverno.