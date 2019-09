Aviação destrói campo onde se abrigavam elementos do Boko Haram

PGR alerta gestores sobre boas práticas

A Procuradoria Geral da República alertou, ontem, em Menongue, Cuando Cubango, os gestores públicos da necessidade de boas práticas e do uso correcto dos recursos financeiros que serão colocados à disposição dos municípios, no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).