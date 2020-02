Avião sai da pista e parte-se em três sem provocar mortos

Novas escolas e centros de saúde reforçam as infra-estruturas

Os habitantes do município do Cuango, província da Lunda-Norte, contam desde ontem com mais quatro infra-estruturas de impacto social, concretamente, uma escola de quatro salas de aula, dois centros médicos, ambos com capacidade de internamento para 40 camas, e um auditório com 350 lugares , que, numa primeira fase, vai servir de sala de julgamento do Tribunal de Comarca.