Mundo

Avião cai no México sem causar vítimas

Um avião com 99 passageiros e quatro tripulantes, da companhia mexicana Aeroméxico, despenhou-se ontem, no aeroporto Guadalupe Victoria, em Durango, sem causar vítimas mortais.

Milagrosamente todos os passageiros sobreviveram do desastre

Fotografia: DR

O governador do estado de Durango, Jose Rosas Aispuro, confirmou, através do Twitter, que não houve morte no acidente do voo AM243. O aparelho, Embraer 190 com capacidade para 100 passageiros, que operava o voo AM2431, seguia para a Cidade do México, e transportava 99 passageiros e quatro tripulantes.

Não são ainda claras as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

O secretário dos transportes e comunicações mexicano, Gerardo Ruiz Esparza indicou que o aparelho se despenhou na descolagem.

Uma publicação da Proteção Civil daquele Estado mexicano mostra que o acidente aconteceu ao quilómetro 17 de uma estrada Durango-Torreon.

As primeiras imagens difundidas nas redes sociais e meios de comunicação social mostram um avião no solo, com a cabine parcialmente consumida por um incêndio.

Um correspondente da AFP no local afirma ter visto o avião envolto numa nuvem de fumo e os passageiros a saírem a pé do apa-

relho, alguns com ferimentos ligeiros visíveis.