Avião da ONU transporta rebeldes huthis

Angola enfrenta Marrocos em busca do segundo triunfo

A Selecção Nacional procura somar amanhã, às 15h00, a segunda vitória, quando defrontar a similar do Marrocos, em partida da terceira jornada, do Grupo B, da 23ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN) de andebol sénior feminino, com palco em Brazzaville, Congo.