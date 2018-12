Avião faz aterragem forçada sem causar vítimas

Músico Flay é homenageado hoje no Cazenga

Flay é homenageado hoje, às 19h00, pelo projecto cultural “Vozes de Ouro”, com um espectáculo musical, a ser realizado na administração do distrito de Kalawenda, no município do Cazenga, em Luanda, inserido na terceira edição do programa “Quartas do Kalawenda”.