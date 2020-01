Mundo

Ayatollah Khamenei chora junto do caixão do general Soleimani

O líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei, orou e chorou ontem, junto dos caixões do general Qassem Soleimani e de outros mortos no ataque norte-americano em Bagdad, na sexta-feira, durante as cerimónias fúnebres em Teerão.

Fotografia: DR

Khamenei, que tinha um relacionamento próximo com Soleimani, chorou durante as tradicionais orações muçulmanas pelos mortos. O sucessor de Soleimani na força de elite iraniana Al-Quds, Esmail Ghaani, ficou ao lado de Ali Khamenei, assim como o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, e outros líderes da República Islâmica, durante as cerimónias fúnebres.

Centenas de milhares de pessoas presentes no acto fúnebre também choraram a morte do general iraniano. A filha de Qassem Soleimani, Zeinab, ameaçou directamente um ataque às Forças Armadas dos EUA no Médio Oriente, enquanto falava diante da multidão em Teerão.

“Famílias dos soldados norte-americanos no Oeste da Ásia passam o dia esperando a morte de seus filhos”, disse Zeinab. A TV estatal iraniana falou numa multidão de “milhões” de pessoas, embora esse número não pudesse ser verificado.

O líder do grupo militante palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, está em Teerão e assistiu às cerimónias fúnebres de Soleimani. Haniyeh, num discurso aos iranianos, descreveu o general como “o mártir de Jerusalém”.

O responsável do Hamas prometeu que grupos militantes palestinianos - incluindo o seu, que controla a Faixa de Gaza -, seguirão o caminho de Soleimani, “para confrontar o projecto sionista e a influência norte-americana”.

Com imagens do seu herói sorridente nas mãos, os iranianos concentraram-se antes das 8h00 (5h30 em Angola) junto à Universidade de Teerão, onde o guia supremo, o ayatollah Ali Khamenei, presidiu a uma oração em homenagem ao soldado mais popular do Irão.

A multidão, concentrada junto à universidade e ao longo de vários quilómetros, pelas avenidas Enghelab “Revolução” e Azadi “Liberdade”, empunhava também bandeiras vermelhas, da cor do sangue dos “mártires”, ou iranianas, mas também libanesas ou iraquianas. Nas ruas, ouviam-se palavras de ordem como: “Morte à América”, “Morte à Israel”.

Numa referência ao general Soleimani e aos outros iranianos que morreram no ataque norte-americano, a televisão estatal transmitia imagens em directo de vistas aéreas da capital, ao mesmo tempo que afirmava, em título, “ressurreição sem precedentes da capital iraniana para receber Haj Qassem e os mártires da resistência”.

O general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, morreu na sexta-feira, num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdad, ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No mesmo ataque, morreu também o número dois da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular (Hachd al-Chaabi), além de outras oito pessoas.

O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à Embaixada norte-americana que durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.

Merkel e Putin debatem aumento da tensão



A chanceler alemã, Angela Merkel, vai visitar a Rússia no sábado, a convite do Presidente Vladimir Putin, para debater as tensões no Médio Oriente e o cumprimento dos acordos de Minsk, informou ontem o Kremlin.

“Durante as conversações, deverão ser debatidos temas da actualidade internacional, incluindo a situação na Síria, na Líbia e o aumento da tensão no Médio Oriente, na sequência do ataque dos Estados Unidos contra o aeroporto de Bagdad, a 3 de Janeiro”, indicou o gabinete de imprensa da Presidência russa.

O Kremlin também informou que, durante a reunião entre Merkel e Putin, serão analisados o cumprimento dos acordos de Minsk de 2015, que visaram pôr fim à guerra no Leste da Ucrânia, e os alcançados sob o designado “formato de Normandia” (Ucrânia, Rússia, Alemanha e França) em 9 de Dezembro, em Paris.

O acordo assinado na capital francesa comprometeu os líderes russo e ucraniano, nomeadamente, a trabalhar para um cessar-fogo "total" e efectivo até ao final do ano e para um intercâmbio completo dos respectivos presos.

Os intervenientes também acordaram implementar condições políticas e de segurança em quatro meses, para permitir eleições locais em Dombass, mas não chegaram a acordo sobre o controle da fronteira russo-ucraniana.

Trump minimiza críticas do Congresso sobre o ataque militar

O Presidente americano, Donald Trump, minimizou as críticas que recebeu pelo assassinato do general iraniano, Qasem Soleimani, pelos Estados Unidos, ao afirmar que não precisa da aprovação do Congresso, até mesmo para um ataque “desproporcional”.

A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, liderou a posição de repúdio face à decisão de Trump em autorizar um ataque com drones contra o general iraniano, no aeroporto internacional de Bagdad, Iraque, sobre o qual o Congresso foi informado oficialmente apenas no sábado, quase 48 horas após o ataque.

Dois congressistas democratas anunciaram, no domingo, que vão apresentar uma resolução na Câmara dos Representantes para impedir que Trump leve, unilateralmente, o país a uma guerra com o Irão.

Trump manifestou-se contra as posições que defendem que as operações militares precisam da aprovação do Congresso, ao declarar que esta “não é necessária” e a sua conta de Twitter servirá de notificação se decidir atacar novamente o Irão.

“Estas publicações (na rede social Twitter) servirão de notificação ao Congresso que, se o Irão atacar qualquer pessoa ou alvo americano, os Estados Unidos irão responder de forma rápida e, talvez, de forma desproporcional”, publicou Trump na rede social. “Este aviso legal não é requerido, mas está dado mesmo assim!”

Embora governos anteriores tenham tentado obter apoio bipartidário para operações militares significativas, com avisos aos opositores antes das acções, desta vez nem Pelosi nem o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, foram avisados do ataque contra Soleimani.

Câmara dos Representantes quer reunião imediata



Nancy Pelosi disse que “este início de hostilidade” aconteceu “sem uma consulta ao Congresso e a articulação de uma estratégia clara e legítima para o Congresso e o público”.

“Como presidente da Câmara dos Representantes, reitero o meu apelo à Administração para uma reunião imediata com o Congresso sobre a acção militar relacionada com o Irão e os próximos passos que estão a ser considerados”. Chuck Schumer, líder do Senado, disse à ABC que o preocupa o facto de o Presidente levar os Estados Unidos “para o que ele chama de outra guerra interminável no Oriente Médio”.

O secretário de Estado, Mike Pompeo, afirmou que a Administração Trump começou a informar os líderes do Congresso sobre o assunto. Pompeo disse que os EUA vão continuar a fazer o que têm feito até agora.