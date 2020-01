Concurso público teve indícios de corrupção

O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal da Lunda-Norte, Veríssimo Pandamar, afirmou, ontem, na cidade do Dundo, que existem indícios de corrupção, nepotismo e tráfico de influên-cia no concurso público de ingresso no sector da Educação, realizado no ano passado, naquela província do leste do país.