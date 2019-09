Mundo

Ban Ki-moon encoraja políticas do Executivo

O ex-Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, encorajou Angola a prosseguir com os seus esforços com vista a atingir-se um desenvolvimento sustentável, ca-paz de melhorar a situação económica e social de todos os angolanos.

Fotografia: DR

De acordo com uma nota da Embaixada de Angola na Coreia do Sul, Ban-Ki-moon falava ontem, em Seul, durante uma visita que o embaixador angolano, Edgar Gaspar Martins, efectuou à “Fundação Ban Ki-moon for Better Life”, na qual foram abordadas questões de cooperação.

Ao usar da palavra, Ban Ki-moon, que foi Secretário-Geral da ONU entre Ja-neiro de 2007 e Dezembro de 2016, disse que ainda mantém boas memórias da visita que efectuou a Angola, em 2012. Confessou ter ficado muito impressionado com o nível de crescimento que o país atingiu em tão pouco tempo de paz, com a implementação de projectos habitacionais. O antigo homem forte da ONU ressaltou o papel importante que Angola desenvolveu na estabilização política e social da região dos Grandes Lagos e da África Central e aproveitou, a ocasião para agradecer a liderança do país nos esforços de pacificação das zonas em que está inserido.

Disse ter tido as matérias ligadas à África no topo da agenda de trabalho, enquanto Secretário-Geral da ONU, realçando que mesmo após ter cessado as funções, continua engajado nas questões do continente africano, sobretudo no que toca aos programas de desenvolvimento e às alterações climáticas.

O embaixador Edgar Gaspar Martins foi nomeado a 15 de Maio, em substituição de Albino Malungo, tendo apresentado as cartas figuradas no dia 29 de Agosto.

Durante o encontro de ontem, expressou agradecimento pelo apoio que Angola beneficiou da ONU, durante os mandatos na Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, no âmbito da consolidação da Paz naquela região e na África Central.