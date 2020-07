Mundo

Banco Africano aprofunda previsão de recessão para até 3,4 por cento este ano

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) piorou as previsões de crescimento para o continente, antecipando agora uma recessão de até 3,4 por cento este ano, anunciou hoje a diretora do departamento económico do banco.

“Este é um evento tipo cisne negro, que acontece uma vez por século e é imprevisível", explicou Hanan Morsy, durante a apresentação da revisão das previsões económicas do banco. No Suplemento às Perspetivas Económicas Africanas, o banco estima agora uma recessão de 1,7 até 3,4 por cento, dependendo do cenário médio ou mais gravoso, e uma recuperação de entre 2,4 a três por cento no próximo ano.

"Os países dependentes da exportação de matérias primas e do turismo serão os mais afectados", com quebras no PIB de dois a quatro por cento no caso dos exportadores e de mais de 10 por cento para os países dependentes do turismo para equilibrar as finanças públicas.