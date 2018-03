Mundo

Bancos comerciais congelam contas dos sancionados pela CEDEAO

Os cinco bancos comerciais existentes na Guiné-Bissau receberam ordens escritas no sentido de congelarem as contas bancárias das 19 personalidades sancionadas pela Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), disseram sexta-feira fontes dos bancos.

Fotografia: Francisco Bernardo| Edições Novembro

O ministro do Turismo no Governo demissionário, Fernando Vaz um dos visados com as sanções, confirmou que “alguns bancos” comerciais tinham bloqueado as contas das personalidades sancionadas, mas garantiu que, pessoalmente, não foi afectado pela medida.

Fernando Vaz, que voltou a criticar as sanções decretadas pela CEDEAO, disse ter recebido o seu ordenado do mês de Fevereiro num banco comercial de Bissau, mas não citou qual.

Confirmou que outros elementos sancionados viram que as respectivas contas bancárias tinham sido congeladas.

Fontes dos bancos confirmaram à Lusa que receberam uma comunicação escrita através do representante da CEDEAO em Bissau, Blaise Diplo.