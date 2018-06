Mundo

Bandos armados no norte matam mais três pessoas

Grupos armados que têm atacado aldeias no norte de Moçambique, provocando vários mortos, são suspeitos de ter assassinado mais três pessoas nas últimas 24 horas.

Forças de defesa e segurança chamadas a redobrar a vigilância

Fotografia: DR

Segundo as autoridades locais, um homem foi encontrado morto com golpes de catana na manhã de ontem no meio do mato, junto à aldeia costeira de Natugo, distrito de Macomia.

A vítima deslocava-se da vila sede do distrito para a aldeia, cerca de 50 quilómetros a nordeste, onde ia encontrar-se com a família para juntos se mudarem para Macomia, disseram as fontes locais. Os sinais do ataque são semelhantes aos de outros que têm acontecido nas últimas duas semanas em diferentes pontos da província de Cabo Delgado.

Num outro incidente, um acampamento de forças de defesa e segurança junto à aldeia de Changa, foi atacado na noite de segunda-feira por um grupo com armas de fogo. Dois elementos das autoridades morreram e um outro ficou ferido. Os últimos incidentes fazem subir o número conhecido de vítimas, desde 27 de Maio, entre informações oficiais e testemunhos da população.