Bangladesh mobiliza milhares de homens por temer violência

O governo do Bangladesh mobilizou 600 mil efectivos da Polícia, do Exército e de outras forças de segurança para as eleições de hoje, que foram precedidas por prisões em massa e confrontos sangrentos.

“Garantimos o mais alto nível de segurança com base na capacidade do país”, disse à agência AFP Rafiqul Islam, chefe da comissão eleitoral. “Esperamos que haja um ambiente de paz” nas quase 40 mil secções eleitorais, acrescentou.

Duas mulheres, inimigas políticas há 30 anos - e uma delas presa -, disputam o poder neste país pobre do Sul da Ásia. O partido do actual Primeiro-Ministro, Sheikh Hasina, é favorito para um quarto mandato à frente do Governo, diante da antiga rival Jaleda Zia, doente e atrás das grades, e que denuncia o “clima de medo” estabelecido pelo poder no país.