Bangladesh repatria refugiados muçulmanos

O comissário da repatriação do Bangladesh, Abul Kalam, anunciou ontem que 30 famílias de refugiados seriam transferidas hoje para o posto de fronteira de Gundrum, perto de Cox’s Bazar, local onde os refugiados vivem em campos sobrelotados.

Kalam explicou que a agência de refugiados das Nações Unidas estava a verificar o processo de repatriação.

De acordo com o plano intermediado pela ONU entre Myanmar e o Bangladesh, todas as repatriações devem ser voluntárias. Líderes estrangeiros criticaram a líder do Mianmar, Aung San Suu Kyi, nos bastidores da cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), que ocorre esta semana em Singapura, por não ter lidado melhor com a crise étnica.