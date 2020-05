Barack Obama: "Pandemia derrubou ideia de que quem lidera sabe o que está a fazer"

Câmara de Comércio e Indústria defende maior atenção aos produtores

O acesso ao pacote financeiro de 488 mil milhões de kwanzas, aprovado pelo Executivo para conter os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre as micro, pequenas e médias empresas do sector produtivo, deve ter em conta as empresas produtoras dos 54 produtos eleitos no PRODESI (Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações).