Mundo

Barack Obama apela ao voto nos democratas

O ex-Presidente norte-americano Barack Obama advertiu, na sexta-feira, em Atlanta, na Geórgia, sobre as “consequências profundas” que as eleições intercalares de terça-feira terão no futuro do país.

Fotografia: DR

“Os Estados Unidos estão numa encruzilhada, o seguro de saúde para milhões de pessoas está nas urnas”, disse Obama, durante uma manifestação de apoio aos democratas, na qual voltou a apelar ao voto. Para o antigo Chefe de Estado, “o carácter” do país está em jogo na próxima terça-feira.

“Queremos os Estados Unidos onde, nós o povo, sem importar como nos olhemos, sem importar qual é o nosso sobrenome, nem como chegaram os nossos pais a este país, podemos unir-nos para trabalhar por ele”, disse o ex-Presidente durante uma cerimónia realizada na Universidade de Morehouse.

Sem mencionar o actual Presidente, Donald Trump, Obama alertou para a actual retórica contra a diversidade étnica, religiosa e sexual e sublinhou que a mesma não pode “continuar a ganhar terreno”.

O ex-Presidente manifestou apoio a Stacey Abrams, candidata do partido Democrata ao cargo de governadora, que está em empate virtual contra o republicano Brian Kemp, actual secretário do Estado criticado por Obama pela eliminação de milhares de eleitores, na sua maioria das minorias, do censo eleitoral por irregularidades nas assinaturas.

Obama afirmou que Stacey, que quer se tornar a primeira governadora afro-americana do país, tem uma “visão mais esperançosa” do Governo estatal.

O ex-Presidente fez o comício em Atlanta após liderar outro acto de campanha em Miami, Flórida, a favor do candidato democrata a governador, Andrew Gillum, e do senador Bill Nelson, que concorre à reeleição.

Nessa cidade do sul da Florida, que como em Atlanta foi ovacionado de maneira constante, Obama já tinha também advertido que os EUA estão “numa encruzilhada”.

De acordo com os mais recentes dados da empresa TargetSmart, o Estado da Geórgia viu um aumento significativo no número de eleitores entre 19 a 28 anos.

Esta semana, a apresentadora de televisão Oprah Winfrey também visitou a Geórgia para fazer campanha a favor da candidata democrata e participou em vários eventos realizados quinta-feira, incluindo campanha porta a porta para pedir votos a Stacey.



Futuro político de Trump

Analistas consideram que as campanhas para as eleições intercalares desta terça-feira nos Estados Unidos foram contaminadas pelos acontecimentos à volta de uma Presidência de Trump que também será avaliada.

De acordo com analistas, os acontecimentos parecem ter feito descarrilar muita da estratégia de campanha dos republicanos e dos democratas, nestas eleições intercalares em que os eleitores serão chamados para escolher congressistas, senadores e governadores em 36 Estados.

O tiroteio que fez 11 vítimas mortais numa sinagoga em Pittsburgh, cartas com dispositivos explosivos enviados para figuras do Partido Democrata, uma caravana de refugiados vindos da América Central ou o romper de um tratado nuclear que tinha ajudado a pôr fim à Guerra Fria foram acontecimentos que contaminaram a campanha eleitoral e relegaram para segundo plano as ideias de alguns candidatos.

Contudo, a reforma do sistema Obamacare, os cortes fiscais, as medidas proteccionistas na área comercial, ou as questões de imigração são temas que estiveram presentes na campanha e mostraram as posições radicalmente diferentes que separam o Partido Republicano e o Partido Democrata. Estas eleições são particularmente importantes porque podem permitir uma alteração radical de forças entre os dois partidos no Capitólio.

Neste momento, os republicanos controlam o Congresso e o Senado, com uma margem confortável na câmara baixa (235 congressistas contra 193 congressistas Democratas) e com uma margem curta na câmara alta (51 contra 47 senadores democratas e dois independentes).

Mas as sondagens indicam que o Partido Democrata deverá recuperar o controlo do Congresso, bem como ganhar entre seis e dez governos estaduais, apesar de não conseguir eliminar o controlo republicano do Senado.

A maioria no Congresso permitirá aos democratas procurar dificultar a vida política de Donald Trump, podendo, por exemplo, iniciar um processo de 'impeachment', por suspeitas de conluio com uma alegada interferência russa nas eleições presidenciais e obstrução à justiça, ou obstaculizar a agenda legislativa republicana, em particular na área fiscal.

Ainda assim, se os republicanos mantiverem a maioria no Senado (como indicam as sondagens), a influência democrata será sempre limitada e circunscrita a um mais aceso debate político.

Mas os assessores de Donald Trump mostram-se sobretudo preocupados com os sinais de desgaste da popularidade do Presidente e com a perda de uma parte importante da sua base de apoio, essencial para acalentar as ambições de uma reeleição, dentro de dois anos.

Esses sinais são resultados de vários índices, como aqueles que revelam uma alteração no perfil do eleitor, como a disposição de um maior número de jovens para ir votar (duplicando a percentagem de 20 por cento, em 2014, para 40 por cento, este ano, dos eleitores entre os 18 e os 29 anos com intenção de fazer uma escolha), ou a expectativa de cerca de oito milhões de eleitores hispânicos a acorrerem às urnas (mais 15 por cento do que nas eleições intercalares de 2014).

A alteração no perfil do eleitor pode também corresponder a modificações no perfil dos representantes, nas eleições de terça-feira, com candidatos que podem fazer história em vários círculos, por serem os primeiros negros, ou as primeiras mulheres, ou os primeiros políticos assumidamente homossexuais a exercerem cargos em determinados lugares.

Algumas corridas eleitorais - na Florida, na Califórnia, no Wisconsin ou no Texas, entre outras -- revestem-se de especial interesse político, pelo significado que lhes é atribuído relativamente à percepção que os americanos têm da Presidência de Donald Trump, mas também pela abordagem que o eleitorado faz de alguns dos temas centrais da vida nos EUA, consideram analistas.