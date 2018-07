Barack Obama critica os líderes populistas

Produtores esperam colher 600 toneladas de café robusta

Produtores de café robusta no Cuanza-Norte esperam colher 600 toneladas, menos 200 em relação ao ano passado, colocando a província no terceiro lugar no contex-to nacional, superada pelo Cuanza-Sul e Uíge, com 3.500 e 1.600 toneladas.