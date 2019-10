Mundo

“Batalha em Idblib é chave para fim da guerra na Síria”

O Presidente sírio disse ontem, numa visita sem precedentes à região de Idlib, que a batalha contra os ‘jihadistas’ e os rebeldes naquela região é a chave para o fim da guerra que devasta a Síria desde 2011.

Fotografia: DR

“A batalha de Idlib é a base para acabar com a desordem e o terrorismo em todas as regiões da Síria”, disse Bashar al-Assad, segundo a Presidência síria, durante uma visita perto da linha da frente em Idlib, a primeira a esta região, no noroeste de Síria, desde 2011.

“O Presidente Assad está com os seus homens do Exército Árabe Sírio, na vila de Al-Habit, na linha de frente do campo de Idlib”, indicou ainda a Presidência Síria na conta oficial no Twitter.

Esta é a primeira visita do Presidente sírio desde o início da guerra naquela região, que ainda escapa amplamente ao poder das autoridades de Damasco e é objecto de uma trégua anunciada pela Rússia no final de Agosto.