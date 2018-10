Mundo

Bebés de pais imigrantes podem perder cidadania

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer acabar com o direito à cidadania norte-americana para os filhos de pais que não tenham nascido nos Estados Unidos. Em entrevista ao programa “Axios”, do canal de televisão HBO, o Presidente norte-americano garantiu que planeia emitir uma ordem executiva, para pôr fim ao direito à nacionalidade que actualmente todos os bebés nascidos nos Estados Unidos têm – independentemente da origem dos pais.

Fotografia: DR

“Somos o único país do mundo, onde uma pessoa chega, tem um bebé e esse bebé é cidadão dos Estados Unidos. Com todos os benefícios que isso traz. É ridículo. É ridículo. E, tem de acabar”, afirmou Donald Trump, durante a entrevista.

A afirmação está longe de ser rigorosa – mais de 30 países no mundo seguem esta prática. De acordo com a ABC News, não é claro que o direito à cidadania possa ser eliminado, com uma ordem executiva e sem uma alteração à Constituição. Mesmo que Trump garanta, que a ordem executiva “vai ser executada” e que está “em processo”, a verdade é que esta intenção do Presidente norte-americano pode levá-lo à uma batalha judicial. “Sempre me disseram, que era preciso uma emenda constitucional. Posso, definitivamente, fazê-lo com um Acto do Congresso, mas estão a dizer-me que posso fazê-lo, apenas, com uma ordem executiva”, acrescentou Trump, que ficou surpreendido com o facto do entrevistador estar a par do plano, de terminar com o direito à cidadania para os filhos de imigrantes. “Não sabia, que mais alguém sabia, para além de mim. Pensei que era o único”, desabafou.

A intenção de Donald Trump pode levar a uma batalha judicial, colocar os tribunais a discutirem a 14.ª emenda da constituição dos Estados Unidos, que diz que “todas as pessoas nascidas nos EUA e sujeitas à sua jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos.