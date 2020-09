Mundo

Beirute: Exército descobre mais de quatro toneladas de nitrato de amónio

O Exército libanês descobriu esta quarta-feira mais de quatro toneladas de nitrato de amónio junto ao porto de Beirute, capital do Líbano, um mês depois das explosões ocorridas naquela zona que mataram pelo menos 191 pessoas.

Esta descoberta é feita precisamente um dia antes de se assinalar um mês após a tragédia do dia 4 de Agosto.

De acordo com fontes militares, peritos do Exército foram chamados para realizar uma inspecção e acabaram por encontrar 4,35 toneladas deste perigoso fertilizante em quatro contentores armazenados numa zona próxima ao porto de Beirute. Não foram revelados pormenores sobre a origem desta substância química ou sobre o respectivo proprietário.

Esta descoberta é feita precisamente um dia antes de se assinalar um mês após a tragédia do dia 4 de Agosto, quando 2.750 toneladas de nitrato de amónio explodiram no porto de Beirute, causando pelo menos 191 mortos, quase 6.000 feridos e perto de 300 mil desalojados. As explosões de 4 de Agosto deixaram um rasto de destruição na capital libanesa, provocando danos estimados em milhares de milhões de dólares.

Num comunicado, o Exército libanês indicou que os peritos estavam “a lidar com o material” potencialmente perigoso, numa aparente referência de que estaria a ser destruído e neutralizado. Após as trágicas explosões de 4 de Agosto, esta não é a primeira descoberta deste tipo.

A 24 de Agosto, o Exército libanês indicou que tinham sido detectados 79 contentores com material potencialmente perigoso, que estavam armazenados ilegalmente no porto de Beirute.

A par dos peritos franceses, elementos da polícia federal norte-americana (FBI) também estão a participar na investigação às explosões de 04 de Agosto, a pedido das autoridades libanesas. Os resultados desta investigação ainda não foram divulgados. Até agora, as autoridades detiveram um total de 25 pessoas, a maioria das quais são funcionários portuários e aduaneiros.

Entretanto, e após um mês das explosões, equipas de resgate procuravam esta quinta-feira um possível sobrevivente debaixo dos escombros num dos bairros de Beirute que ficou devastado, depois de um scanner térmico ter detectado batimentos cardíacos, segundo anunciou o governador da capital libanesa, Marwan Abboud.

O governador de Beirute relatou que o primeiro alerta foi dado por um cão pisteiro de uma equipa de resgate chilena destacada na capital libanesa. Os scanners térmicos captaram sinais no local, indicando a existência de um ou dois corpos debaixo dos escombros, de acordo com o representante. “Esperamos que alguém saia de lá vivo”, disse o governador. Sete pessoas continuam desaparecidas após as explosões, de acordo com o Exército libanês.