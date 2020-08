Mundo

Beirute: Primeiro-ministro resigna e governo libanês demite-se em bloco

O primeiro-ministro libanês renunciou e o Presidente Michel Aoun aceitou. Hassan Diab culpa a "corrupção endémica" pela atual situação do país — uma corrupção que é maior que o Estado, diz.

Fotografia: DR

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, confirmou que ia resignar ao cargo numa declaração transmitida na televisão, noticiou a Al Jazeera. O Presidente Michel Aoun anunciou, também pela televisão, que aceitava a renuncia do cargo, mas que tinha pedido ao governo que se mantivesse em gestão até à eleição de um novo executivo.

A decisão do primeiro-ministro, surge uma semana depois da explosão que devastou a capital do país e no meio dos protestos que pediam a demissão do Governo.

Antes de pedir a demissão, o governo o desastre no porto de Beirute ao Supremo Tribunal Judicial libanês, que lida com crimes políticos e de segurança do Estado.

“Declaro hoje a renúncia deste governo”, disse o primeiro-ministro. “Que Deus proteja o Líbano”, repetiu três vezes. Este “passo atrás”, diz o governante, é para se juntar ao povo “e poder travar a luta pela mudança ao lado destes”.

Para Diab, o que agora se assiste é o resultado da “corrupção endémica” no país— uma corrupção maior do que o próprio país. Mas o governante entende que é uma situação que o precede, visto só estar no cargo desde janeiro deste ano. No entanto, a sua eleição contou com o apoio do grupo Hezbollah e aliados, precisamente as fações que os libaneses queriam ver fora das reformas que o governo estava incumbido de fazer, refere o Financial Express.

O maior problema no Líbano, é o próprio sistema eleitoral, refere um repórter da Al Jazeera em Beirute, Bernard Smith, que “está feito para proteger a elite política no país” — a mesma que é acusada de corrupção.

“Para mudar o sistema, é preciso que a elite política concorde”, diz o jornalista. “Mas mesmo uma explosão catastrófica como a de terça-feira pode não ser o suficiente para fazer com que estas elites abram mão do poder. É por isso que as pessoas acreditam que é preciso pressão internacional.”

“Todo o Governo apresenta a sua demissão”, já havia anunciado esta segunda-feira o ministro da Saúde do Líbano, Hamad Ali Hassan, num encontro com a imprensa local no final de uma reunião com o Governo, citado pela Associated Press. O ministro também tinha adiantado que o primeiro-ministro Hassan Diab se iria dirigir ao Palácio Presidencial para “entregar a resignação, em nome de todos os ministros”.

A demissão em peso surge na sequência de uma série de protestos que se seguiram à violenta explosão que abalou a capital do país em 4 de Agosto e que pressionaram a saída dos responsáveis. O primeiro-ministro tinha dito no Domingo que iria pedir eleições antecipadas, mas isso não foi o suficiente para acalmar os protestos.

Nas ruas, os manifestantes continuam sem dar tréguas, esta segunda-feira. No domingo, no segundo dia de protestos, a polícia lançou gás lacrimogénio para tentar dispersar os manifestantes que tinham bloqueado uma estrada junto ao Parlamento, em Beirute, e atiravam pedras.